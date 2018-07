Assemblea Pd - Renzi ‘spacca’ i dem verso il Congresso/ Attacchi a Martina e Gentiloni : minoranza - “ora basta” : Assemblea Pd, Renzi: "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo". L'ex leader attacca la minoranza dem. Martina eletto segretario a tempo: primarie prima delle Europee 2019(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Assemblea Pd : caro Renzi - ho ascoltato le tue 10 ragioni della sconfitta. E farò l’esatto contrario : caro Matteo Renzi, ho ascoltato e riletto con attenzione i 10 motivi sulle ragioni della sconfitta. Non sei riuscito ad accennare al problema delle disuguaglianze e neanche a prenderti la tua quota di responsabilità – credo rilevante – nel non aver capito le priorità del popolo democratico. Che ha votato il Movimento o la Lega o si rifugia nell’astensione: quel popolo di sinistra è stato buttato in mezzo ad una strada. La ...

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Assemblea PD/ Martina non lo sa ma prepara la fusione tra Renzi e Berlusconi : Martina segretario fino al congresso che si terrà prima delle europee; Renzi che accusa M5s e punta a fare il nuovo Macron. E' il risultato dell'ASSEMBLEA Pd.

Assemblea Pd - Martina nuovo segretario. Lite Renzi-Zingaretti : I dem trovano l'intesa: armistizio fra le correnti. L'ex segretario: "Non si può ripartire da un simil Pds o una simil Unione". Il governatore del Lazio: "Matteo non ascolta mai, un difetto enorme per ...

Assemblea Pd - è ancora paralisi : il partito in balia di Renzi rimanda le primarie alla vigilia delle Europee. Silenzio dei big : Un partito che non decide e che rimane in balia del suo ex segretario. Quello che ha perso tutto e che un giorno sì e un altro pure fa sapere che potrebbe anche andarsene. Il partito democratico esce dall’Assemblea nazionale come ne era entrato: in preda alla confusione. A onor di cronaca un nuovo segretario è stato eletto e si chiama Maurizio Martina. Ovvero lo stesso che c’era in carica fino a ieri e che dopo il voto era stato ...

Pd : Assemblea elegge Martina segretario. Zingaretti contro Renzi : 'Non ascolta - un limite per un leader' : Altra causa è 'la mancanza di leadership: non c'è comunità che non esprima un leader, perché in politica la comunicazione è essenziale '. Inoltre 'Non abbiamo dettato l'agenda: sullo ius soli ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Non vado via. Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo” : “Non sono andato via quando conveniva e non vado via adesso”. Poi l’avvertimento alla platea che rumoreggia: “Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo”. Come da copione, Matteo Renzi non molla il Pd e, seppur leader dimissionario, si comporta come l’unico padrone di casa. L’Assemblea del partito all’hotel Ergife a Roma è ripartita da dove era rimasta incagliata, ovvero la non analisi della ...

Assemblea Nazionale Pd - Martina eletto segretario / Diretta : "Obama non basta più". Renzi - "perderete ancora" : Assemblea Nazionale Pd: Diretta streaming video da Roma, Martina confermato segretario? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi

Pd - Renzi all'Assemblea nazionale : «Non me ne vado». E Zingaretti attacca : «Non si mette mai in ascolto» | Il retroscena sul Congresso : Ci siamo fermati nella capacità di innovare, nel modo in cui fare comunità politica». «Bisogna avere il coraggio di fare una battaglia con idee nuove, perché nessuno basta a se stesso. Abbiamo un ...

Assemblea Pd : Martina confermato segretario - Renzi attacca i 5 stelle : Maurizio Martina è stato confermato come segretario del Partito Democratico. Il voto in Assemblea si è concluso con soli 7 voti contrari e 13 astenuti. Poco prima della votazione...