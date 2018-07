ASSEMBLEA PD Martina non lo sa ma prepara la fusione tra Renzi e Berlusconi

ASSEMBLEA Pd - Renzi : "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo"/ Martina : "Non bastano i tweet" : Assemblea Pd, Renzi: "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo". L'ex leader attacca la minoranza dem. Martina eletto segretario a tempo: primarie prima delle Europee 2019(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:42:00 GMT)

ASSEMBLEA Pd - Martina nuovo segretario. Lite Renzi-Zingaretti : I dem trovano l'intesa: armistizio fra le correnti. L'ex segretario: "Non si può ripartire da un simil Pds o una simil Unione". Il governatore del Lazio: "Matteo non ascolta mai, un difetto enorme per ...

Pd : ASSEMBLEA elegge Martina segretario. Zingaretti contro Renzi : 'Non ascolta - un limite per un leader' : Altra causa è 'la mancanza di leadership: non c'è comunità che non esprima un leader, perché in politica la comunicazione è essenziale '. Inoltre 'Non abbiamo dettato l'agenda: sullo ius soli ...

ASSEMBLEA Nazionale Pd - Martina eletto segretario / Diretta : "Obama non basta più". Renzi - "perderete ancora" : Assemblea Nazionale Pd: Diretta streaming video da Roma, Martina confermato segretario? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Pd - Martina eletto segretario dall'ASSEMBLEA nazionale : Renzi ha attaccato il M5S: 'Trovo che sia la vecchia destra, hanno trasformato la lotta politica in una rissa, restano una corrente della Lega'. Applausi da una parte della platea quando ha ammesso ...

ASSEMBLEA Pd : Martina confermato segretario - Renzi attacca i 5 stelle : Maurizio Martina è stato confermato come segretario del Partito Democratico. Il voto in Assemblea si è concluso con soli 7 voti contrari e 13 astenuti. Poco prima della votazione...

