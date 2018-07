Assemblea Pd | caro Renzi | ho ascoltato le tue 10 ragioni della sconfitta E farò l’esatto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 luglio 2018)Matteo, hoe riletto con attenzione i 10 motivi sulle. Non sei riuscito ad accennare al problema delle disuguaglianze e neanche a prenderti la tua quota di responsabilità – credo rilevante – nel non aver capito le priorità del popolo democratico. Che ha votato il Movimento o la Lega o si rifugia nell’astensione: quel popolo di sinistra è stato buttato in mezzo ad una strada. La disuguaglianza è oggi una bomba sociale, che sta spaccando il nostro Paese. Vengo dall’Irpinia, una delle tante aree interne. Qui è tangibile la disuguaglianza territoriale tra centri urbani e la cosiddetta periferia. Come altrove, l’aver dimenticato un popolo si trasforma in rabbia verso quelle élite e istituzioni. Il mio partito, quello da te gestito in questi ultimi anni, nelle aree interne ha candidato quella classe dirigente locale ...