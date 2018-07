Assault Gunners HD Edition | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: RT @GamesPaladinsIT: Il Mech-TPS Assault Gunners HD Edition è da oggi disponibile per Switch - swskoll : RT @GamesPaladinsIT: Il Mech-TPS Assault Gunners HD Edition è da oggi disponibile per Switch - awatars3000 : RT @GamesPaladinsIT: Il Mech-TPS Assault Gunners HD Edition è da oggi disponibile per Switch - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Il Mech-TPS Assault Gunners HD Edition è da oggi disponibile per Switch -

(Di domenica 8 luglio 2018)è tornato con l’ HD, approdato per la prima volta non solo su PC e PS4 ma anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostrasu gentile concessione Decibel.HDappartiene ad un genere videoludico estinto da anni, che solo recentemente è tornato alla luce con titoli ispirati al celebre Amored Core, tra cui lo stesso. Uscito diversi anni fa su PSVITA, il titolo è tornato sul mercato in chiave HD (si fa per dire) sulle piattaforme citate. Proprio come accadeva in Armored Core, ci ritroviamo in una sorta di garage popolato da robot giganti, chiamati a comporre una squadra prima di intraprendere le tante missioni proposte. Dalla schermata iniziale è possibile cimentarsi fin da subito nella modalità storia o personalizzare ...