Ascolti TV | Sabato 7 luglio 2018 44 3% per Russia-Croazia Balalaika 19 9% | Love is

(Di domenica 8 luglio 2018)Su Rai1is All you need ha conquistato 2.020.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 7.808.000 spettatori pari al 44.3%% di share e a seguire Balalika 1.922.000 (19.9%). Su Rai2 Incubo Biondo ha interessato 842.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 La Piccola Principessa ha intrattenuto 651.000 spettatori (3,6%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha raccolto davanti al video 902.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Philomena totalizza un a.m. di 453.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Little Murders by Agatha Christie ha registrato 275.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Ignoto 1 ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove Da qui a un Anno ha raccolto 169.000 spettatori e l’1.1% di share. Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè ha ...