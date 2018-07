Ascolti tv ieri | Boom Canale 5 per Russia Croazia | Dati Auditel 7 luglio 2018

Ascolti tv ieri - boom Brasile Belgio | Dati Auditel 6 luglio 2018 : I Mondiali di Calcio di Russia 2018 entrano sempre più nel vivo. Gli Ascolti tv di ieri, 6 luglio 2018, premiamo l’ammiraglia Mediaset. La sfida dei quarti di finale fra Brasile e Belgio ha tenuto moltissimi tifosi con il fiato sospeso. Quanti telespettatori, quindi, si sono sintonizzati sugli altri canali del digitale terrestre per vedere i programmi tv proposti durante la prima serata? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 6 luglio ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Wind Summer Festival | Dati Auditel 5 luglio 2018 : Secondo giorno di assenza dei Mondiali di Russia 2018. Come sono anDati gli Ascolti tv di ieri, 5 luglio 2018? Chi ha vinto fra la replica della fiction Don Matteo, con Terence Hill e Nino Frassica, e la prima serata del Wind Summer Festival su Canale 5? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati su tutti gli altri canali del digitale terrestre? Ecco tutti i Dati Auditel relativi alla prima serata. Ascolti tv ieri, 5 luglio ...

Ascolti tv ieri - SuperQuark vs Sacrificio d’amore | Dati Auditel 4 luglio 2018 : Eccoci giunti al consueto appuntamento con gli Ascolti tv di ieri, 4 luglio 2018. Come è andata la prima serata di un afoso mercoledì di piena estate? Il ritorno di Piero Angela su Rai 1 ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori, ma SuperQuark è riuscito a battere Sacrificio d’amore? L’assenza di partite di calcio per i Mondiali di Russia 2018 si è fatta sentire oppure no? Ecco tutti i numeri della prima serata con ...

Ascolti tv ieri - Velvet Collection vs Colombia Inghilterra | Dati Auditel 3 luglio 2018 : Chi ha vinto la prima serata di martedì 3 luglio secondo gli Ascolti tv ieri? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Rai 1 per Velvet Collection e quanti, invece, hanno tenuto il fiato sospeso per guardare, sull’ammiraglia avversaria, la sfida fra Colombia e Inghilterra e scoprire quale delle due squadre di calcio avrebbe agguantato i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018? Ecco tutti i Dati Auditel della serata con ...

Ascolti tv ieri - Tutto può succedere 3 vs Belgio-Giappone | Dati Auditel 2 luglio 2018 : Quanti telespettatori hanno seguito, secondo i Dati Auditel di ieri, 2 luglio 2018, la partita fra Belgio e Giappone valida per la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di Calcio di Russia 2018? Il match ha tenuto tutti gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Sembrava che il Giappone si fosse qualificato, ma il Belgio è riuscito a ribaltare il risultato a pochi minuti dalla fine sorprendendo tutti. Quanti ...

Ascolti tv ieri | Croazia vs Danimarca stravince | Dati Auditel 1 luglio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 1 luglio 2018? La replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone, su Rai 1, ha cercato di intercettare qualche telespettatore rubandolo a Mediaset e ai Mondiali di Calcio di Russia 2018. La sfida per l’accesso ai quarti di finale fra Croazia e Danimarca ha però, come sempre, stravinto. Su La7 è andato in onda il meglio della prima edizione di Non è L’Arena, su Rai 3 Kilimangiato mentre su Nove ...

Ascolti tv ieri - Un’estate in Provenza vs Uruguay – Portogallo | Dati Auditel 30 giugno 2018 : Ascolti tv ieri, 30 giugno Cosa dicono i Dati degli Ascolti tv di ieri, 30 giugno 2018? Quanti telespettatori hanno seguito la disfatta del Portogallo di Cristiano Ronaldo e l’uscita, della Nazionale, dagli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018? Quanti, invece, si sono sintonizzati su Rai 1 per vedere il film intitolato Un’estate in Provenza o sulle altre Reti per seguire le diverse trasmissioni in onda? Dopo un periodo di ...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più vs Le verità nascoste | Dati Auditel 29 giugno 2018 : Ascolti tv ieri. C’è grande attesa per sapere i risultati relativi all’audience di ieri, 29 giugno 2018. Sono in molti a voler sapere come ha concluso la prima edizione di Ora o mai più Amadeus e quanti telespettatori hanno seguito il nuovo programma di Rai 1. L’esordio è stato eccezionale. Poi, però, a causa dei Mondiali di Calcio di Russia 2018 gli Ascolti sono calati. Per la finale del talent dedicato alle vecchie glorie a ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo 10 vs Inghilterra-Belgio | Dati Auditel 28 giugno 2018 : Quanti telespettatori, secondo gli Ascolti tv di ieri, 28 giugno 2018, hanno seguito la sfida fra Inghilterra e Belgio per il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio di Russia 2018? Quanti, invece, si sono sintonizzati su Rai 1 per vedere le repliche di Don Matteo 10 e seguire le avventure di Terence Hill nei panni del prete più amato del piccolo schermo? Ecco tutti i Dati Auditel della serata. Ascolti tv ieri, 28 giugno ...

Mediaset - Confalonieri : “Ascolti mondiali da record - ricavi pubblicità sopra attese” : mondiali– Per Mediaset la media di ascolto delle prime 36 partite dei mondiali di calcio è stata del 26 per cento di share con 4 milioni di spettatori. Un ascolto medio addirittura superiore al 2014, quando gli incontri dei mondiali, trasmessi sia su Rai sia su Sky, ottenevano mediamente 3,5 milioni di spettatori. E nel 2014 l’Italia partecipava al torneo. Ma il confronto possiamo estenderlo anche ad edizioni ancora precedenti e ...

Ascolti tv ieri - Stai lontano da me vs Il Supplente vs Serbia – Brasile | Dati Auditel 27 giugno 2018 : Ecco i Dati degli Ascolti tv di ieri, 27 giugno 2018. Chi ha vinto la prima serata fra il film di Rai 1 intitolato Stai lontano da me, con Ambra Angiolini ed Enrico Brignano, o la partita di calcio, valevole per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio di Russia 2018 fra Serbia e Brasile? Quanti telespettatori hanno seguito, invece, la nuova puntata de Il Supplente su Rai 2, Chi l’ha visto? su Rai 3 o gli altri ...

Ascolti tv ieri - Wind Music Awards vs Nigeria-Argentina | Dati Auditel 26 giugno 2018 : Chi ha vinto ieri sera fra i Wind Music Awards Summer 2018 e la sfida fra Nigeria e Argentina? I Mondiali di Calcio di Russia 2018, trasmessi da Mediaset, sono i più seguiti. Ogni partita riesce a catturare milioni e milioni di telespettatori nonostante l’assenza dell’Italia. L’evento Musicale in onda dall’Arena di Verona, invece, è amatissimo. Dopo il successo di Vanessa Incontrada e Carlo Conti a debuttare ...