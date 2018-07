Arrestato maresciallo dei carabinieri forestali

Arrestato maresciallo dei carabinieri in Calabria per associazione mafiosa : L'operazione riguardava il controllo dell'economia locale e dei tagli delle aree boschive da parte della cosca della 'ndrangheta dei Farao-Marincola di Cirò Marina. Il militare ha collaborato con la ...

‘Ndrangheta - Arrestato il maresciallo ex consigliere del ministro. Alle imprese diceva : “Guardiamo 4 cose e andiamo” : Nel 2012 l’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini lo aveva nominato consigliere per le tematiche inerenti i parchi nazionali “sulla base delle esperienza e della comprovata competenza professionale adeguata allo svolgimento dell’incarico”. A distanza di 6 anni, per la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro quel carabiniere forestale in realtà aveva un ruolo stabile nella ‘Ndrangheta che controlla il patrimonio boschivo della Sila. Con ...