Apple-Samsung | sfida ora è ' a colori'

Fine della lotta Apple vs Samsung : le parti trovano un accordo storico : L'eterna lotta Apple vs Samsung sembra sia volta al termine: immaginiamo non potrete crederci, ma le cose stanno proprio come adesso annunciato. Possiamo dire addio alla battaglia legale che ci ha accompagnato per così tanti anni, cui l'accordo di recente raggiunto dalle parti ha finalmente posto la parola Fine. Le due compagnie hanno deciso di sottoporre all'attenzione della Corte Distrettuale della California un documento ben strutturato, in ...

Accordo tra Apple e Samsung : la guerra legale si è conclusa : È finita una volta per tutta la battaglia legaletra Apple e Samsung: una disputa che andava avanti dal 2011, quando il colosso di Cupertino era ancora guidato da Steve Jobs. Al centro del contenzioso, l’accusa di Apple nei confronti di Samsung di aver copiato caratteristiche fondamentali dell’iPhone per produrre i suoi smartphone (a cui erano segui...

Ecco com’è finita la grande guerra dei brevetti tra Apple e Samsung : (Foto: Getty Images) Ora è ufficiale: si è conclusa la guerra dei brevetti che ha visto coinvolte, negli ultimi sette anni, Apple e Samsung. La lunga querelle legale si è chiusa con uno storico accordo tra i due giganti tech, leader mondiali nella produzione di smartphone. E proprio il design (e alcune funzionalità) dei telefoni di casa Apple è stato, in questi anni, il cuore della contesa: la casa di Cupertino infatti aveva accusato i coreani ...

Apple-Samsung - pace fatta : Roma, 28 giu. (AdnKronos/Dpa) – e hanno raggiunto un accordo che chiude definitivamente la battaglia legale sui brevetti relativi al design che andava avanti oramai da 7 anni. Le due aziende non hanno reso noti i termini dell’intesa che, si legge in un documento depositato in tribunale, di comune accordo impedirà nuove azioni legali sull’argomento. La decisione delle due società arriva qualche settimana dopo la sentenza che ...

Guerra dei brevetti : Samsung non ci sta a pagare 539 milioni ad Apple : Samsung non ci sta proprio a pagare 539 milioni di dollari ad Apple e chiede un nuovo processo, oltre a un rimborso da parte della casa di Cupertino. L'articolo Guerra dei brevetti: Samsung non ci sta a pagare 539 milioni ad Apple proviene da TuttoAndroid.

Le vendite del Q1 2018 su scala globale sono un duopolio Apple – Samsung : 365 giorni dopo la classifica degli smartphone più venduti al mondo nel primo trimestre dell'anno non è cambiata poi molto, con Samsung ed Apple protagonisti L'articolo Le vendite del Q1 2018 su scala globale sono un duopolio Apple – Samsung proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9+ supera iPhone X ad aprile : Samsung - Apple e Xiaomi i primi a livello globale : Per CounterPoint il Galaxy S9 Plus è lo smartphone più venduto a livello globale ad aprile 2018, secondo posto per il Galaxy S9 e solo terzo iPhone X. Tra i primi dieci smartphone più venduti solo modelli Samsung, Apple e Xiaomi che si conferma l’astro nascente della telefonia mobile a livello mondiale. Ogni società di analisi dice la sua sul numero di smartphone venduti, dopo aver decretato il flop di Galaxy s9 e iPhone X, ...

Una nuova nube aleggia su Facebook : avrebbe ceduto i dati degli utenti a Samsung - Apple e compagnia : Un report del New York Times svela l'ennesima nube che aleggia su Facebook. Ancora una volta al centro c'è la privacy degli iscritti al social più popolare L'articolo Una nuova nube aleggia su Facebook: avrebbe ceduto i dati degli utenti a Samsung, Apple e compagnia proviene da TuttoAndroid.