Anticipazioni Una vita | dal 16 al 20 luglio | l' inaspettata confessione di Susana

Una Vita : Anticipazioni spagnole e italiane dal 9 al 13 luglio : anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Simon in grave pericolo Elvira e Simon saranno divisi nuovamente dal destino a Una Vita. Le anticipazioni spagnole della soap svelano che presto la giovane Valverde dovrà trovare un modo per sfuggire al matrimonio combinato con Demir Burak. Dopo aver flirtato con l’uomo per fare ingelosire Simon, la figlia di Arturo cercherà di allontanare il suo nuovo corteggiatore e si farà trovare in teneri ...

Anticipazioni/ Una Vita : Felipe dimentica Celia con Mariana : Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5 si concentrano sopratutto sulla separazione di Celia e Felipe Alvarez Hermoso. Proprio l'avvocato mettera' gli occhi addosso alla nuova cameriera della Deliciosa, restandone folgorato. Successivamente Mariana e l'avvocato inizieranno a vedersi in occasione di serate con gli amici fino a trascorrere una notte insieme. Infine l'uomo sara' vinto dai ...

Anticipazioni/ Una Vita - puntate spagnole : Leonor è andata a letto con un altro uomo : Gli spoiler dei prossimi appuntamenti dello sceneggiato 'Una Vita' [VIDEO], in onda su Canale 5 tra qualche settimana, svelano i brogli che Leonor Hidalgo ha fatto durante la sua permanenza nell'Isola di Fernando Poo. La ragazza, infatti, cerchera' di tenere nascosto un segreto che la lega ad un personaggio maschile, un certo Mario Melero. La figlia di Rosina, dopo essere stata tradita dalla finta amica Habiba, dovra' affrontare l'ira del marito ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 9 luglio 2018 : anticipazioni puntata 488 e 489 (prima parte) di Una VITA di lunedì 9 luglio 2018: Nonostante ami Mauro, Teresa si sente in colpa per il modo come tratta Fernando e lo ringrazia per la sua pazienza; Ursula si accorge di un riavvicinamento tra i due e avvisa Cayetana. Intanto Elena viene interrogata da Mendez, ma nega di essere coinvolta nell’omicidio di Mauro. Dopo che Habiba parla a Pablo di quello che ha subito Leonor, i rapporti tra le ...

Una Vita - Anticipazioni : Cayetana seduce ancora Fernando - Simon si licenzia : Una Vita Nuova settimana in compagnia di Una Vita per il pubblico di Canale 5 e nuovi colpi di scena per i protagonisti della telenovela. Se Teresa sarà costretta ad allontanarsi nuovamente da Mauro per amore del piccolo Tirso, Fernando sarà sedotto nuovamente da Cayetana. E non saranno esenti da complicazioni amorose neanche i destini di Elvira e Simon: lei, per ingelosirlo, ha accettato di sposare un altro, e lui si licenzierà per non vederla ...

Una Vita Anticipazioni : TIRSO muore - ma chi lo ha avvelenato? : Dramma in arrivo nelle prossime puntate italiane di Una Vita, visto che il piccolo TIRSO morirà; per capire però come si arriverà a questo risvolto funereo, è necessario ricapitolare gli ultimi avvenimenti della telenovela ambientata nello sfortunato quartiere di Acacias. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando Fernando (Ander Azurmendi) confesserà a Teresa Sierra (Alejandra Meca) di averla violentata: sottolineando che Cayetana ...

Anticipazioni/ Una Vita : Teresa vuole lasciare Mauro ma perde i sensi : Le ANTICIPAZIONI di Una Vita relative alla puntata 495, in onda su Canale 5 nei prossimi giorni del mese di luglio, si concentrano sulla difficile situazione che vede coinvolti Teresa, Fernando e Mauro, sebbene il commissario non abbia ancora rivelato di essere vivo. Nello stesso tempo, tiene banco la nuova alleanza stretta da Simon e la madre Susana che, dopo la sua confessione in merito alle origini del figlio, gli promettera' di aiutarlo a ...

Anticipazioni/ Una Vita : Simon in ospedale - Mauro scopre la mandante del suo omicidio : Grandi noVita' nelle prossime puntate di Una Vita di luglio. Stando alle ANTICIPAZIONI ufficiali, Mauro riuscira' ad estorcere la tanto attesa confessione ad Elena, scoprendo che Ursula è stata la mandante del suo tentato omicidio. Nel frattempo, Simon verra' ridotto in fin di Vita dal colonnello Arturo Valverde, che scoprira' la relazione segreta che lo lega ad Elvira. La paura di perdere il figlio mai riconosciuto, fara' riflettere Susana che, ...

Anticipazioni/ Una vita : Leonor sull'isola Fernando Poo ha avuto una relazione con Melero : Come già visto, il ritorno di Leonor nella soap Una vita sta portando tra lei e Pablo parecchi problemi; la giovane ha vissuto momenti difficili quando è stata lontano da Acacias, ecco perché è stata così scostante e sembrava ormai provare solo odio per il marito. Tra le altre cose, la povera scrittrice ha subito pressioni da un uomo, tale Mario Melero, che arrivato ad Acacias la ricatterà minacciando di rivelare di aver avuto una relazione con ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 7 luglio 2018 : anticipazioni puntata 487 di Una VITA di sabato 7 luglio 2018: Dopo la notte di passione trascorsa con lui, Cayetana fa capire a Fernando che è necessario mantenere le distanze, per rispetto a Teresa. Mauro chiede alla Sierra di attendere ancora un po’ prima di poter stare insieme, intanto però Fernando intende costringere Teresa a rispettare i suoi doveri coniugali. Felipe riferisce a Mauro che la polizia non ha ancora trovato Elena, la ...

Una Vita Anticipazioni dal 9 al 13 luglio : la fuga di Mauro e Teresa - Celia li scopre : Anticipazione Una Vita prossima settimana: Teresa sempre più vicina a Mauro, Cayetana seduce ancora Fernando Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Fernando resta solo con Cayetana, poiché Teresa è partita. La dark lady di Acacias 38 approfitta dell’assenza della maestrina per continuare a sedurre l’azionista. In realtà, la Sierra non raggiunge Segovia, ma fugge […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 9 al 13 luglio: la ...

Una Vita Anticipazioni : sorpresa - LEONOR ha avuto una relazione con… : A Una Vita, l’ingresso di Mario Melero porterà alla luce nelle prossime settimane un oscuro segreto di LEONOR Hidalgo (Alba Brunet): come già abbiamo avuto occasione di anticipare, la moglie di Pablo Blasco (Carlos Serrano Clark) venderà la sua parte del giacimento d’oro a Ramon Palacios (Juanma Navas) ma non potrà ripagare il debito sorto con il misterioso Melero perchè Habiba (Carolina Santos) intascherà tutto il denaro (per ...

Anticipazioni/ Una Vita : Fernando decide di far rinchiudere Tirso in collegio : Le ANTICIPAZIONI della soap Una Vita relative alle puntate che vedremo nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano soprattutto su Fernando Mondragon, il quale scoprira' che Teresa l'ha più volte tradito con Mauro San Emeterio. L'uomo, di conseguenza, sfoghera' tutta la sua frustrazione sul piccolo Tirso [VIDEO], decidendo di farlo rinchiudere al più presto in collegio. Una Vita: Fernando scopre il tradimento di Teresa Mauro San Emeterio, dopo ...