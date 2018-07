Animali | Ministro Costa | presto il Piano Lupo per evitare gli abbattimenti

meteoweb.eu

: RT @glfelicetti: 'Impugnamo le leggi di Trento e Bolzano contro orsi e lupi, sono incostituzionali'. 'Diventeranno delitti le sanzioni per… - gecla5 : RT @glfelicetti: 'Impugnamo le leggi di Trento e Bolzano contro orsi e lupi, sono incostituzionali'. 'Diventeranno delitti le sanzioni per… - clifflorenz : RT @glfelicetti: 'Impugnamo le leggi di Trento e Bolzano contro orsi e lupi, sono incostituzionali'. 'Diventeranno delitti le sanzioni per… - iopunto67 : RT @glfelicetti: 'Impugnamo le leggi di Trento e Bolzano contro orsi e lupi, sono incostituzionali'. 'Diventeranno delitti le sanzioni per… -

(Di domenica 8 luglio 2018) “Il, che intendo portare prossimamente in Conferenza Stato Regioni escludendo il passaggio tutt’altro che utile sugliselettivi, conterrà le strategie, le misure e le azioni giuste per offrire una risposta concreta anche alle richieste dei territori di governare la coesistenza tra uomo e specie, tutelando economie e la biodiversità“: lo ha dichiarato ildell’Ambiente Sergio: in riferimento ai disegni di legge delle province di Trento e Bolzano. L'articoloilpergliMeteo Web.