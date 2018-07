Animali | Lipu | caccia a lupi e orsi porta solo danni alla natura

meteoweb.eu

: (Tordo Sassello, Foto Luigi Sebastiani/Lipu) Pubblicato il: 05/07/2018 12:12 Dall’allodola alla pernice bianca, dal… - italianaradio1 : (Tordo Sassello, Foto Luigi Sebastiani/Lipu) Pubblicato il: 05/07/2018 12:12 Dall’allodola alla pernice bianca, dal… - LuciaDughetti : La pernice bianca, bellezza delle montagne italiane - Lipu Onlus - - LipuParabiago : RT @LipuOnlus: l suo nome scientifico è Lagopus muta. “Lagopus” in greco significa piede di lepre, un appellativo che nasce dalle particola… -

(Di domenica 8 luglio 2018) “Nonostante la recente condanna degli amministratori della provincia di Bolzano per l’abbattimento illecito di fauna selvatica, le province autonome di Trento e Bolzano hanno deciso di proseguire per la propria strada, approvando norme che non daranno alcun vantaggio gestionale e faranno“: lo spiega in una nota-BirdLife Italia in riferimento all’approvazione dei disegni di legge delle province autonome di Trento e Bolzano che regionalizzano la possibilità di abbattimenti in deroga di specie superprotette quali il lupo e l’orso. “La scelta delle provincie autonome, palesemente anticostituzionale – afferma Danilo Selvaggi, direttore generale della-BirdLife Italia – è doppiamente grave perché ricorre a una rispostapropagandistica su un tema complesso quale quello della corretta gestione di lupo e orso e ...