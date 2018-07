Andrea Camilleri | papà di Montalbano | lancia l' allarme | Attorno a Salvini lo stesso

huffingtonpost

(Di domenica 8 luglio 2018) "Non ho rimpianti per il passato. Però questo è davvero un brutto passaggio nella storia italiana che temo non abbia paragoni con altri periodi". Lo dice lo scrittorein un'intervista a Repubblica, dove definisce l'Italia di oggi "un paese che torna indietro, come i gamberi. È come se avesse cominciato a procedere in senso inverso, smarrendo le importanti conquiste sociali che aveva realizzato in passato. Se devo essere sincero, io non riconosco più gli italiani", dice.E a proposito delle posizioni del ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo: "Non voglio fare paragoni - osserva- ma intorno alle posizioni estremiste diavverto loconsenso che a dodici anni, nel 1937, sentivo intorno a Mussolini. Ed è un brutto consenso perché fa venire alla luce il lato peggiore degli italiani, quello ...