Ancora disponibile Kena Power con 1000 minuti | 50 SMS e 20 GB a 5 euro

Perché Netflix non è Ancora disponibile su Nintendo Switch? Arriva la risposta di Reggie Fils-Aime : È piuttosto singolare il fatto che l'app di Netflix non sia ancora Arrivata su Nintendo Switch. Netflix distribuisce la sua app letteralmente su tutto ciò che può eseguirla, ed era disponibile anche su Wii U e PS Vita, quindi non si tratta di una decisione legata al successo di un hardware o qualcosa del genere.Allora Perché su Switch manca ancora un'app Netflix? Come ricorda Comicbook, al momento del lancio, Nintendo ha detto di volere che la ...

Fortnite non è Ancora disponibile su Android - non fatevi ingannare : Fortnite per Android non è ancora disponibile, quindi non fatevi ingannare da annunci pubblicitari che ne millantano il rilascio. Sono infatti in circolazione false app sviluppate con lo scopo di rubare gli account del popolare gioco battle royale. L'articolo Fortnite non è ancora disponibile su Android, non fatevi ingannare proviene da TuttoAndroid.

Disponibile la LineageOS 15.1 per gli Android Go - anche se in via non Ancora ufficiale : Dopo diverso tempo dalla presentazione di Android Go al pubblico, ora un utente XDA ha reso Disponibile la LineageOS 15.1 con Android 8.1 Oreo anche per il sistema operativo light di casa Google! L'articolo Disponibile la LineageOS 15.1 per gli Android Go, anche se in via non ancora ufficiale proviene da TuttoAndroid.