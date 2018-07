Anche un' ala serba per la Gordon Olginate

Il launcher di Samsung guadagna la rotazione della home Anche su Galaxy S8 e Galaxy Note 8 : Non stravolgerà la vita a nessuno, ma di sicuro potrebbe migliorarla a coloro che utilizzano con soddisfazione la Schermata home di Samsung Experience L'articolo Il launcher di Samsung guadagna la rotazione della home anche su Galaxy S8 e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Symbola - Realacci : 'Essere buoni conviene Anche alle imprese' : 'La capacità di fare squadra è il valore aggiunto dell'Italia' Symbola, Rossi: 'Fuori da recessione da 3 anni ma ripresa rallenta' TREIA 'L'economia italiana e' uscita ormai tre anni fa dalla lunga e profonda recessione che l'aveva colpita a seguito delle crisi internazionali. La ripresa, Symbola, Gentiloni: 'Se l'Italia cerca guai corre ...

Anche in Italia per Samsung Galaxy S9 e S9 l’inaspettato aggiornamento XXU1BRF8 : Ci sono novità importanti da prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda gli utenti che hanno acquistato nel 2018 un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus qui in Italia. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, infatti, è in distribuzione in Europa un aggiornamento a sorpresa per lo smartphone, nuovamente basato sulle patch di sicurezza di giugno, ad integrare quello trapelato poche settimane fa. Proviamo dunque a capire a ...

Atletica - Libania Grenot vince a Guadalajara in 51.84. StAnchezza per Davide Re - record italiano lontano : Libania Grenot si sta confermando in grandissima forma e la sua marcia verso gli Europei di Berlino sta proseguendo nel miglior modo possibile. La Panterita, che nella capitale tedesca dovrà difendere il doppio scettro continentale sui 400 metri, oggi era impegnata nel meeting di Guadalajara dove si è imposta in 51.84, suo quarto tempo stagionale (il migliore resta il 51.32 dei Giochi del Mediterraneo, chiusi al secondo posto settimana scorsa). ...

DI MAIO RETWITTA JERRY CALÀ "LIBIDINE COI FIOCCHI!"/ "Renzi usò miliardi per le bAnche - i soldi si trovano..." : Luigi Di MAIO retweetta JERRY CALÀ: "libidine coi fiocchi". Il ministro del Lavoro apprezza un post dell'artista a sostegno del Governo M5s-Lega, ecco le sue parole(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:29:00 GMT)

Caporalato - Soumahoro (Usb) : “Bene la discussione ma basta caccia alle streghe. Anche noi contribuiamo a sviluppo Paese” : “Meglio tardi che mai, quel che cerchiamo di portare avanti sono soluzioni a sfruttamento e schiavitù all’interno della filiera agricola e l’incontro di oggi è stato caratterizzato dalla disponibilità del ministro del Lavoro su temi che noi abbiamo portato avanti, stiamo parlando di 600 mila lavoratori perché l’ultima regolarizzazione risale al 2012 e lì c’era un governo che aveva Anche la Lega Nord al suo interno, ...

Samsung - Anche la batteria curva del pieghevole Galaxy X : Altre indiscrezioni per il dispositivo "foldable" che dovrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2019: si muoverà fra 3.000 e 6.000 mAh. A breve in arrivo il Galaxy Note 9

Olimpiadi 2026 - Malagò : valutazioni Anche politiche : Sulla decisione della città da candidare ai giochi invernali del 2026 "si stanno facendo valutazioni anche politiche: so che c'e' un Consiglio dei ministri venerdì cui seguira' il 10 luglio il ...

Mercato italiano - Le immatricolazioni calano Anche a giugno : Ancora un mese di contrazione per il Mercato italiano dell'auto. A giugno, secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state pari a 174.702 unità, con un calo del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. Si tratta del quarto mese negativo da inizio anno; non a caso i dati del primo semestre mostrano una flessione dell'1,45%, pari a 1.120.829 veicoli registrati. La Jeep sostiene il gruppo FCA. Non si arresta neanche a ...

Roma - la Raggi dichiara guerra ai vandali : 'Segnalate gli incivili Anche con i video' : Il sindaco di Roma Virginia Raggi dichiara guerra agli incivili e al degrado. E lo fa con un appello ai suoi cittadini: 'Segnalate gli incivili, anche con video e foto. Con un filmato possiamo ...

Vodafone regala 100GB a tutti i maturandi - Anche non clienti : Vodafone regala 100GB in 4G a tutti i maturandi, anche se non si è ancora clienti dell’operatore rosso. L’iniziativa è valida fino al 22 luglio accedendo da mobile al sito www.100gigaelode.it e compilare il form in cui occorre dimostrare di essere maturandi italiani. 100 Giga e lode, il regalo Vodafone per i maturandi “Il primo 100 te lo regala Vodafone, il secondo è nelle tue mani“, ma come è possibile ricevere il regalo ...

BAnche : utile netto in forte aumento nel 2017 - ma calano effettivi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - esplode palazzina a La Storta : 2 feriti - Anche un pompiere/ Ultime notizie : ipotesi fuga gas da bombole : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:18:00 GMT)

Ria Antoniou - fuori di seno/ “Tiki Taka Russia” regala gioie ai fan : Anche Berlusconi pazzo della modella? : Ria Antoniou, fuori di seno fa impazzire i telespettatori di “Tiki Taka Russia” e regala gioie ai fan: anche Silvio Berlusconi pazzo della modella greca? Ecco le indiscrezioni.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:03:00 GMT)