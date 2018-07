Amici 17 | Emma Muscat | Con Biondo | va molto bene Lo amo tantissimo

Emma Muscat dopo la partecipazione ad “Amici” l’uscita del primo album : dopo la partecipazione alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Emma Muscat si prepara all’uscita del suo primo album. “Moments”, in uscita per Warner Music il 6 luglio e in preorder da venerdì 29 giugno, mostra in tutti i 6 brani inediti la voce educatissima e la pulizia tecnica della cantautrice dal sound internazionale. Emma incontrerà i fan in una serie di store nelle principali città italiane. A breve saranno diffuse le ...

Moments è l’album di Emma Muscat dopo Amici 2018 : data di uscita e copertina : Si intitola Moments l’album di Emma Muscat in uscita con Warner Music. Il primo progetto discografico della cantante, nota per aver partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, verrà rilasciato venerdì 6 luglio. Emma Muscat ha fatto chiacchierare per la sua storia d’amore con il trapper Biondo, ancora oggi il suo ragazzo. La cantante appare nel video ufficiale di Roof Garden, rilasciato negli scorsi giorni, e più volte è ...

Emma Marrone salta Amici nel 2019? L’annuncio : Amici di Maria De Filippi: Emma Marrone annuncia il tour Emma Marrone è uno dei volti più amati di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Purtroppo, nonostante abbia preso parte a numerose edizioni del programma, pare proprio che l’anno prossimo la bella cantante potrebbe rinunciare al ruolo di giudice. Il motivo? La sua carriera artistica. Infatti, qualche ora fa sul suo profilo Instagram, ...

Amici : Emma Muscat pronta per l’uscita del suo album : Quando esce l’album di Emma Muscat di Amici? Dopo il vincitore Irama, Carmen Ferreri, Einar e Biondo, un nuovo album di un concorrente di Amici di Maria De Filippi si prepara all’uscita. Stiamo parlando di Emma Muscat, la cantante di Malta eliminata ad un passo dalla finale. I fan si sono scatenati sul web dopo […] L'articolo Amici: Emma Muscat pronta per l’uscita del suo album proviene da Gossip e Tv.

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

Irama - Einar - Biondo - Carmen e Emma : ecco chi vende di più dopo Amici : Chi sta vendendo di più e sta avendo più successo dopo Amici A una settimana dalla finale di Amici 17 quale cantante sta vendendo di più? Quale ex allievo sta riscuotendo più successo fuori dalla Scuola di Maria De Filippi? Irama! Sì, la vittoria del giovane cantautore ha avuto un riscontro anche nella vita reale, […] L'articolo Irama, Einar, Biondo, Carmen e Emma: ecco chi vende di più dopo Amici proviene da Gossip e Tv.

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

Amici 2018/ Irama - Emma e Biondo di nuovo insieme : come iscriversi ai casting : AMICI 2018: Irama, Emma Muscat e Biondo di nuovo insieme. Al via i casting per la prossima edizione: ecco come iscriversi e partecipare per realizzare il proprio sogno.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

Con Emma - Elisa - Amoroso ed Ermal Meta alla finale di Amici la sfida alle nuove generazioni : video in Ragazzo Mio di Tenco : L'esibizione di Emma, Elisa, Amoroso ed Ermal Meta alla finale di Amici 2018 che ha incoronato vincitore il cantautore Irama lunedì 11 giugno è stata concepita come un inno motivazionale non solo per i finalisti del programma, ma più in generale per le giovani generazioni che rappresentano il target privilegiato del programma. A ridosso della conclusione della sfida che ha contrapposto i due cantanti Irama e Carmen per il premio finale, Maria ...

Amici 17 – Il Serale – Decima puntata - LA FINALE - di lunedì 11 giugno 2018 – Emma - Elisa - Michele Bravi e Alessandra Amoruso ospiti per i duetti. : Amici 17 – Il Serale Decima e ultima puntata, la FINALE, del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda in una nuova, inedita collocazione, quella del lunedì. Amici | Il Serale | Cambio meccanismo e ascolti L’idea principale era quella di fare meno varietà e concentrarsi più sulle esibizioni dei ragazzi, cosa […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Decima puntata, LA FINALE, di lunedì 11 giugno 2018 – Emma, ...

Alessandra Amoroso - Emma - Bravi alla finale di Amici 17 : chi vincerà? : Amici 17: Alessandra Amoroso, Michele Bravi, Emma e tutti gli ospiti della finale Questa sera, lunedì 11 giugno, andrà in onda la tanto attesa finale di Amici 17, il talent di Maria De Filippi che decreterà il vincitore dell’edizione tra Carmen, Irama, Einar e Lauren. La finale di Amici 17 sarà anche una bella occasione per rivedere sul palco grandi cantanti amati dal pubblico. Alessandra Amoroso, Michele Bravi, Emma, Elisa duetteranno ...

Emma Marrone duetto con Carmen Ferreri - Amici 2018 / "Dal mio palco dirò sempre quello che penso" : Emma Marrone questa sera sarà tra gli ospiti della finalissima di Amici 2018 per duettare con Carmen Ferreri. News, info e anticipazioni sull'ex allieva della scuola di Maria De Filippi(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:02:00 GMT)