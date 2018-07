Amichevoli estive Serie A 2018 | calendario | date e risultati

oasport

: Il calendario completo delle amichevoli estive del Napoli ?? 14 lug ?? Pisa e Gozzano (45') ???? 22 lug ?? Carpi ???? 29… - sechesi : Il calendario completo delle amichevoli estive del Napoli ?? 14 lug ?? Pisa e Gozzano (45') ???? 22 lug ?? Carpi ???? 29… - theitalianjambo : @calcioscozzese Non per smorzare gli entusiasmi, ma io aspetterei il 'calcio che conta'... anche quell'obelisco di… -

(Di domenica 8 luglio 2018) La/19 è pronta per ricominciare e gli affari del calciomercato stanno creando tante interesse attorno alle grandi e piccole squadre. La Juventus, campione d’Italia, sarà sempre la squadra da battere, a maggior ragione se dovesse arrivare a Torino una stella del firmamento mondiale come Cristiano Ronaldo. Roma, Napoli e Inter, sulla carta, le principali avversarie. Le neo promosse Empoli, Parma e Frosinone si rafforzeranno per cercare di confermarsi nella categoria. Di seguito ildelleper ciascun club diA: ATALANTA Ritiro dal 1° luglio a Rovetta (BG).: domenica 8 luglio (ore 17.00, Rovetta) – Valseriana-ATALANTA sabato 14 luglio (ore 17.00, Rovetta) – Brusaporto-ATALANTA domenica 15 luglio (ore 17.00, Clusone) – Chiasso-ATALANTA sabato 21 luglio (ore 20.30, Bergamo) – ATALANTA-Hertha ...