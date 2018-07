Ambiente : Costa - chiederò impugnativa contro leggi su lupi e orsi : Ambiente: Costa, chiederò impugnativa contro leggi su lupi e orsi

Il ministro dell'Ambiente Costa a Viggiano per 'il decalogo contro gli incendi' : Si discuterà di scienza e conoscenza, mettendo in primo piano la formazione e l'l'informazione, unitamente alla necessità di più ampie e mirate risorse, utili soprattutto a creare una coscienza dei ...

Costa : “Al ministero dell’Ambiente la competenza della terra dei fuochi” : “Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti conseguenziali in materia di messa in sicurezza e bonifica”. Lo annuncia il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa al termine del Consiglio dei ministri. “Avro’ anche la competenza della tutela idrogeologica e l’economia ...

Ambiente - Ministro Costa : presto la prima legge su mare e plastiche : “Penso di incardinare nelle prossime settimane la prima legge sul mare che parla in particolare della plastica“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione dell’ottava edizione di Mediterraneo da remare. “Una legge che anticipa di 5 anni la direttiva europea“: in attesa che la direttiva europea sul divieto dell’usa e getta venga applicata “noi lo ...

Ambiente - Ministro Costa : entro il 2030 taglio delle emissioni del 40% in UE : “La nostra proposta è quella che l’Europa mantenga, facendolo diventare vincolante, l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del settore automobilistico del 15% già previsto dalla Commissione europea per il 2025. Ma poi si deve accelerare, salendo al 30% intorno al 2028, e arrivando a un taglio del 40% al 2030. Se l’Europa compierà questo sforzo di ambientalizzazione del settore dell’auto, porta a casa anche ...

Ambiente - Costa : “Ue sia più ambiziosa su taglio emissioni”. E propone il divieto della plastica negli edifici pubblici : L’Unione Europea deve avere “una maggiore ambizione” sul taglio delle emissioni di auto e furgoni l’Ue, perché “dobbiamo raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi“. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nel corso del Consiglio Ambiente Ue in Lussemburgo, è intervenuto sulla proposta della Commissione europea di ridurre le emissioni di van e auto. E ha ricordato che il taglio al 15% previsto ...

Ambiente - Costa : “Autobus elettrici contro lo smog” : Sbloccare “un fondo a rotazione dalla Cassa depositi e prestiti per acquistare autobus elettrici e dotarli delle necessarie infrastrutture di rifornimento” per ridurre lo smog nelle aree del Paese dove il problema è più sentito. E’ uno dei modi in cui il ministro Sergio Costa vuole affrontare il problema dell’inquinamento dell’aria, per il quale l’Italia e altri Paesi europei sono stati deferiti in Corte di ...

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici” : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rilancia la politica plastic free già avviata dal suo ministero, proponendo di vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici. Confermata anche la battaglia sull'acqua pubblica: "Per l'Italia l'acqua non è soggetta al mercato unico perché è bene comune".Continua a leggere

Ambiente - il ministro Costa : no alla mercificazione dell’acqua potabile : “La proposta di direttiva sulla qualità delle acque per il consumo umano nasce da una mobilitazione popolare senza precedenti, con quasi 2 milioni di cittadini europei intervenuti per chiedere all’Unione di garantire un accesso sufficiente all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari per tutti“: lo ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a Lussemburgo per partecipare al Consiglio Ambiente ...

Il ministro dell'Ambiente Costa : «Vietare bottiglie di plastica negli edifici pubblici» : Niente più confezioni di plastica negli edifici pubblici. E' la proposta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenuto al Consiglio Ambiente Ue a Lussemburgo. Il ministro ha...

Ambiente - Costa : “Con l’Ue la priorità sono le emissioni e l’acqua” : In partenza per Lussemburgo il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che domani parteciperà alla riunione dei ministri dell’Ambiente della Ue, annuncia, in un post su Facebook, che: ”noi andremo a parlare – scrive Costa – di emissioni inquinanti, acqua come bene comune, economia circolare. Avremo posizioni ambiziose, imponendo un’accelerazione – sottolinea il ministro Costa – rispetto alle precedenti ...

Abruzzo - Parco Costa Teatina : l’assessore Mazzocca sollecita Presidente del Consiglio e Ministro dell’Ambiente : Il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, a cui sono state conferite nuove deleghe tra cui quella relativa alla politica generale e strategica delle aree protette, ha annunciato l’operazione di sollecito che, nelle prossime ore, verrà avviata e indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell’Ambiente Costa in merito alla necessità di istituire il Parco della Costa Teatina senza perdere più tempo oltre ai ...

Ambiente - Costa a Berlino : “Uniti per applicare l’accordo di Parigi” : “Sta emergendo qui a Berlino una grande comunione di intenti per arrivare alla piena applicazione dell’accordo di Parigi”. Cosi il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che sta partecipando alla due giorni berlinese sui dialoghi sul clima. “L’Italia ci crede – ha affermato Costa – e vuole essere un partner affidabile, concreto e appassionato. Il prossimo appuntamento di Katowice in Polonia, previsto ...