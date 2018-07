Allarme in Europa | manca CO2 per birra e carni Ma l’Italia può stare tranquilla

Listeria - Findus e Lidl ritirano alcuni surgelati. Allarme in tutta Europa : altri marchi coinvolti : Si allarga l'Allarme Listeria che ha già spinto Findus e Lidl a ritirare alcuni lotti di prodotti surgelati. Ci sarebbero altri marchi coinvolti e i...

Rischio Listeria - Allarme in Europa : Findus e Lidl ritirano alcuni surgelati. Altri marchi coinvolti : Si allarga l'allarme Listeria che ha già spinto Findus e Lidl a ritirare alcuni lotti di prodotti surgelati. Ci sarebbero Altri marchi coinvolti e i...

Rischio Listeria - Allarme in Europa : Findus e Lidl ritirano alcuni surgelati Altri marchi coinvolti : Findus ritira alcuni lotti di minestrone surgelato per Rischio Listeria, un'infezione alimentare che prende il nome dal batterio che la provoca. Si tratta di 'un richiamo volontario e in via del tutto ...

Rischio Listeria - Allarme in Europa : Findus e Lidl ritirano alcuni surgelati. Altri marchi coinvolti : Si allarga l'allarme Listeria che ha già spinto Findus e Lidl a ritirare alcuni lotti di prodotti surgelati. Ci sarebbero Altri marchi coinvolti e i richiami non riguardano più...

L'Allarme del Vaticano - è una Europa senza Schengen quella che si profila all'orizzonte : Dopo l'accordo nel governo tedesco sui respingimenti dei migranti, con il passo indietro del cancelliere Merkel e la vittoria politica del ministro dell'interno Seehofer, Vienna ha detto di essere ...

'L'edilizia ristagna - mentre in Europa c'è un recupero' - l'Allarme di Confartigianato Arezzo : ...3%, ma il comparto non ha ancora pienamente beneficiato della fase di recupero: nell'arco di quattro anni di ripresa dell'economia italiana " tra il primo trimestre 2014 e il primo trimestre 2018 " ...

Peste suina - Allarme in Romania; l’Europa chiama un esperto sardo : L’Europa chiama la Sardegna per gestire l’emergenza Peste suina africana in Europa orientale. Le buone pratiche sviluppate in questi anni di lotta per l’eradicazione del virus sono richieste per risolvere il caso della Romania dove la situazione – con oltre 100 focolai localizzati in soli 15 giorni in allevamenti di piccole dimensioni -è molto preoccupante. Già da lunedì il direttore dell’istituto Zooprofilattico ...

Africa - Allarme per parassita dei cereali : a rischio anche il Sud Europa : La nuova epidemia di Lafigma in Africa estende l'ombra di un rischio contagio anche per l'Europa meridionale e riaccende le polemiche sul difficile

Trump lancia ultimatum all'Europa : 'Pronti i dazi sulle auto'. Costruttori tedeschi in Allarme : NEW YORK - Donald Trump lancia l'ultimatum all'Europa: se Bruxelles non abolirà le barriere e le tariffe commerciali che danneggiano aziende e lavoratori americani, Washington...

Incidenti stradali - è Allarme Europa. 500 decessi a settimana negli ultimi 4 anni : Oltre 500 morti a settimana. Non è un bollettino di guerra, anche se poco ci manca, ma il tributo di sangue che negli ultimi quattro anni è stato pagato sulle strade di tutta Europa. Un trend che non dà cenni di miglioramento, ragione per cui il Consiglio Europeo per la Sicurezza Stradale (ETSC) ha deciso, quest’anno, di non assegnare ad alcuna nazione il consueto premio per i progressi nella mobilità responsabile. Una sconfitta, senza ...

Milioni di uova contaminate dall'antibiotico Lasalocid - è Allarme in Europa : Lo spavento ha ravvivato i ricordi dello scandalo del fipronil dello scorso anno, quando Milioni di uova contaminate con l'insetticida sono state distrutte in 45 paesi in tutto il mondo. Secondo un ...

Allarme rosso sul diesel In 5 mesi -20% in Europa : La guerra al diesel tout court e un 'effetto calendario' , i giorni lavorativi in meno, hanno fatto sì che, a maggio, le vendite di auto in Europa siano state piuttosto fiacche: +0,6%, dato che porta ...

Ryanair lancia l'Allarme : 'Ritardi e cancellazioni voli - in Europa l'estate sarà un disastro' : 'sarà la peggiore estate di sempre', parola di Ryanair. Secondo Kenny Jacobs, capo del marketing di Ryanair, 'in Europa si rischia un disastro per i problemi di controllo del traffico aereo: sarà la ...

Enrico Morando : 'Smantellare la riforma Fornero crea Allarme in Europa sul debito' : Enrico Morando , ex vice-ministro dell'Economia e braccio destro di Pier Carlo Padoan in Parlamento, lancia un allarme sulla riforma Fornero in una intervista a La Stampa. Ricorda che 'nel 2011 fu ...