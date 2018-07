Allarme difesa dello spazio aereo | due aerei civili perdono il contatto radio | doppio

meteoweb.eu

(Di domenica 8 luglio 2018) Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio diper lanazionale, hanno compiuto unintervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoliche avevano perso ilcon gli enti del traffico. Alle 12:30 circa dueF-2000 Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto sono decollati per intercettare un velivolo DR40 di nazionalità francese che era decollato dall’aviosuperficie di Curtatone, in provincia di Mantova, ed era diretto a Gap Tallard, in Francia. Dopo pochi minuti dal decollo, i due caccia intercettori hanno raggiunto l’francese, che nel frattempo aveva ripristinato i contatticon gli enti del traffico. Dopo aver accertato visivamente che non ...