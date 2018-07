Alimenti : Confartigianato - in Veneto street food cresce del 69% in 5 anni (2) : (AdnKronos) – In regione, secondo i dati rielaborati dall’Ufficio Studi della Federazione, su fonte UnionCamere-Infocamere, nel 2018 le imprese registrate come ‘Attività di ristorazione ambulante” sono 206 e sono cresciute del 69% nell’ultimo quinquennio, contro un totale di 2.729 e una crescita media nazionale del + 58,9%.‘Siamo molto contenti della crescita di vere e proprie realtà produttive ‘ ...

Alimenti : Confartigianato - in Veneto street food cresce del 69% in 5 anni (2) : (AdnKronos) – In regione, secondo i dati rielaborati dall’Ufficio Studi della Federazione, su fonte UnionCamere-Infocamere, nel 2018 le imprese registrate come ‘Attività di ristorazione ambulante” sono 206 e sono cresciute del 69% nell’ultimo quinquennio, contro un totale di 2.729 e una crescita media nazionale del + 58,9%.‘Siamo molto contenti della crescita di vere e proprie realtà produttive ‘ ...

Alimenti : Confartigianato - in Veneto street food cresce del 69% in 5 anni (3) : (AdnKronos) – Il cibo di strada, oltre ad essere un elemento basilare della storia regionale dell’arte culinaria, è anche un elemento che, più di altre realtà consumate ‘al piatto”, permette letteralmente di ‘gustare il territorio”, osservarlo e goderselo mangiando un prodotto che ne è l’espressione socioculturale.‘Il cibo di strada e le tipicità sono due aspetti vitali di una importante ...

Alimenti : Confartigianato - in Veneto street food cresce del 69% in 5 anni : Venezia, 8 lug. (AdnKronos) – Caldo o freddo, dolce o salato, tradizionale o 4.0, locale, italiano o estero. Lo street food, soprattutto negli ultimi 5 anni, anche in Veneto è riuscito a conquistare sempre più sostenitori, tra i produttori e tra i consumatori.Calamari da passeggio, pasta e fagioli, hamburger gourmet, focacce, pizze ma anche decine di formaggi tipici, panini con gli insaccati tradizionali, soppressa in primis, pasta fresca, ...