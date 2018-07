Alessia Marcuzzi sexy con le calze | la foto che ricorda Malizia manda in tilt Instagram

Alessia Marcuzzi dopo le rinunce in tv : sirenetta in bikini con la famiglia ad Antibes : Antibes - Non condurrà il Wind Summer Festival, che è passato a Ilary Blasi e per motivi personali ha rinunciato alla conduzione del programma sui Mondiali, ma Alessia Marcuzzi ha...

Alessia Marcuzzi pose da diva al mare : Alessia Marcuzzi si rilassa a Cap d’Antibes con la figlia Mia, i genitori e alcuni amici, sfoggia mise da urlo soprattutto in mare. Eccola mentre ancheggia sulla scalinata in due pezzi o mentre muove le gambe sinuose sotto il sole o ancora quando risale dalla scaletta e fa la linguaccia. Ogni foto, una smorfia che conquista i follower, che alzano un solo grido: “Che fisico!”.

Alessia Marcuzzi cuoca perfetta su Instagram : Alessia Marcuzzi si mette alla prova su Instagram, svelando di essere una cuoca perfetta. Dopo la fine dell’Isola dei Famosi, fra polemiche, lacrime e il canna-gate, Alessia Marcuzzi ha deciso di prendersi una vacanza. La conduttrice è volata alle Maldive con tutta la famiglia e, di ritorno dal viaggio, continua a coccolare la sua famiglia, fra un balletto con la piccola Mia, le coccole a Tommaso e una lezione di cucina. Non solo look, la ...

Alessia Marcuzzi rivela : «Ecco perché ho detto no allo show sui Mondiali». Il motivo commuove il web : Alessia Marcuzzi era considerata uno dei papabili volti di Balalaika , il programma Mediaset dedicato ai Mondiali , ma poi tutto sarebbe sfumato. Su Leggo.it le ultime novità. La conduttrice dell'...

Simona Ventura su Alessia Marcuzzi rivela : “Non so se è amata come me” : Simona Ventura esprime un parere su Alessia Marcuzzi Venerdì 15 giugno sul canale Nove Francesca Fagnani è tornata in onda con Belve, il programma che racconta donne combattenti, dal carattere indomabile e dal vissuto straordinario. Ospite di una delle quattro puntate è stata Simona Ventura. Reduce dal successo della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di giudice esterno, SuperSimo è pronta a condurre la prima ...

Geolocalizzazioni - dopo Alessia Marcuzzi i timori di Eva Henger e la paura di Jerry Calà : ‘Pensavo avessero rapito mio figlio’ : Geolocalizzazioni del cellulare, che passione. dopo la gaffe in diretta da Fabio Fazio di Alessia Marcuzzi (che ha localizzato il figlio Tommaso nel dormitorio delle ragazze, ottenendo poi i rimbrotti comprensibili del 17enne), il settimanale Dipiù ha scatenato il dibattito tra i vip: Geolocalizzazioni sì o Geolocalizzazioni no? Ognuno ha la propria posizione: Jerry Calà ed Eva Henger adoperano le applicazioni apposite per sapere sempre dove ...

Alessia Marcuzzi dopo l'Isola e l'inferno del cannagate : «Sapevo chi ne avrebbe approfittato..." : ROMA ? Quest?edizione dell?Isola dei Famosi ha avuto un grandi protagonista, il canna gate, e questo la conduttrice Alessia Marcuzzi lo sa bene. Con i naufraghi schierati sul via...

Alessia Marcuzzi : "Sapevo che con il cannagate certi colleghi ne avrebbero approfittato" : L 'Isola dei Famosi è finita ormai da più di due mesi e il cannagate è soltanto un lontano ricordo, ma intervistata dal settimanale Oggi , Alessia Marcuzzi ha confessato che si sarebbe aspettata ...