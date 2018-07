Alessandro Greco dopo Zero e Lode parla del suo futuro in Rai

Una Voce per Padre Pio 2018 : Alessandro Greco fatto fuori pure dallo speciale benefico. Conduce Tiberio Timperi : Tiberio Timperi Alessandro Greco perde anche Una Voce per Padre Pio. Dopo la chiusura di Zero e Lode, il conduttore tarantino deve rinunciare anche all’evento benefico di Rai1 che l’aveva visto protagonista nelle ultime due edizioni. Il programma, giunto alla diciannovesima stagione, andrà in onda lunedì 9 luglio retrocesso in seconda serata. A condurre, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), terra natale ...

Alessandro Greco ancora escluso in Rai : al suo posto Tiberio Timperi : Tiberio Timperi strappa uno show al collega Alessandro Greco Non c’è pace per Alessandro Greco. Il conduttore del defunto Zero e Lode non è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva nella fascia post-prandiale di Rai1. Al suo posto tornerà Caterina Balivo con un nuovo programma dal titolo Vieni da me. L’ex timoniere di Furore, però come riporta il sito Davidemaggio.it, oltre a perdere l’appuntamento con il game show vede ...

Una Voce per Padre Pio 2018 : Alessandro Greco fatto fuori pure dallo speciale benefico. Conduce Tiberio Timperi : Tiberio Timperi Alessandro Greco perde anche Una Voce per Padre Pio. Dopo la chiusura di Zero e Lode, il conduttore tarantino deve rinunciare anche all’evento benefico di Rai1 che l’aveva visto protagonista nelle ultime due edizioni. Il programma, giunto alla diciannovesima stagione, andrà in onda lunedì 9 luglio retrocesso in seconda serata. A condurre, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), terra natale ...

Palinsesti Rai - le risposte alle questioni Eleonora Brigliadori - Flavio Insinna e Alessandro Greco : Mercoledì 27 giugno a Milano la Rai ha presentato i Palinsesti autunnali agli investitori. Un’occasione anche per rispondere ad alcune polemiche esplose in questi giorni di inizio estate. Pechino Express, questione Brigliadori Andrea Fabiano, il direttore di Rai2, non può esimersi dal parlare del caso che ha infiammato queste ultime settimane televisive: Eleonora Brigliadori doveva partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, ...

Addio a 'Zero e Lode' - ecco il vero motivo della chiusura del programma condotto da Alessandro Greco : Come in molti già sanno, dallo scorso 1 giugno si è conclusa l'avventura di Alessandro Greco al timone di Zero e Lode . Il gioco del primo pomeriggio aveva raccolto consensi e successi, ma la ...

Zero e Lode con Alessandro Greco : perché è stato cancellato : Alessandro Greco non farà più Zero e Lode: svelato il motivo Quando qualcuno si arrampica sugli specchi senza successo si sente un inconfondibile rumore. Ed è forse quello che si sente leggendo le ultime dichiarazioni di Angelo Teodoli, direttore di Rai1, in merito ai cambiamenti in Rai che si mostreranno al pubblico a partire dall’autunno 2018. Soprattutto la giustificazione data per la cancellazione di Zero e Lode appare ...

Alessandro Greco dopo Zero e Lode : “Aperto ad altre reti” : Zero e Lode, Alessandro Greco: “Non mi aspetto nulla…” Il talento, quando c’è, andrebbe premiato sempre e senza timori. Il voto che si può assegnare ad Alessandro Greco, che ha condotto Zero e Lode raccogliendo un grande successo, è senza dubbio dieci e Lode. Ravvivare una fascia oraria (14-15) che raccoglieva una media dell’8% di share non era un’impresa facile. Eppure con Zero e Lode il 12-13% di share la ...

Alessandro Greco a Blogo : "Zero e lode chiude? Nessuna comunicazione. No polemiche con la Rai - no preoccupazione per la mia carriera" : Venerdì scorso ha chiuso i battenti Zero e lode. 176 puntate e la quasi certezza della mancata riconferma nella prossima stagione. Alessandro Greco, conduttore e mattatore del quiz prodotto da Endemol, non fa drammi e nell'intervista concessa a Blogo mostra invidiabile serenità: Quando sono stato chiamato per Zero e lode il direttore generale Rai Mario Orfeo, l'allora direttore di Rai1 Andrea Fabiano e la società di produzione Endemol ...

Alessandro Greco - il suo Zero e Lode non riconfermato. Lui : “Non sono affatto arrabbiato - anzi sono grato a chi mi ha dato fiducia” : Alessandro Greco non sgomita, né sbatte i pugni sul tavolo. Il “suo” Zero e Lode, nonostante gli ottimi ascolti conquistati sul campo, non è previsto nel palinsesto della prossima stagione televisiva di RaiUno (in quello stesso slot, alle 14, arriverà un contenitore condotto da Caterina Balivo), ma lui non fa polemica. Certo, un po’ di dispiacere c’è: sarebbe anormale di fronte al caloroso affetto da parte del pubblico, che ha anche ...

Alessandro Greco travolto dall'amarezza : Raiuno lo fa fuori - lui si sfoga così : 'Siamo partiti da zero - spero di...' : Tutta l'amarezza di Alessandro Greco in poche parole. Il saluto del conduttore di zero e Lode ai telespettatori su Instagram è di tre giorni fa: 'Siamo partiti da zero e Voi ci avete dato la Lode... ...

Alessandro Greco si sfoga nell’ultima puntata di Zero e lode : Si è conclusa venerdì 1 giugno l’avventura di Alessandro Greco al timone di Zero e lode su Rai1: l’ultima puntata del quiz show post- prandiale è stata costellata da un legittimo e per alcuni versi più che comprensibile sfogo del bravo conduttore. Partita in sordina la trasmissione è stata inizialmente criticato per il regolamento ritenuto troppo complicato: una volta entrati nel meccanismo, però lo share ha toccato il 13% in più di ...

Alessandro Greco si sfoga all'ultima puntata di "Zero e lode" : Alessandro Greco chiude un'altra esperienza televisiva. Ma, forse, il conduttore non ci sarà nella prossima stagione, in partenza nel mese di settembre. In questi giorni si è infatti chiusa la sua ...

Alessandro Greco e lo sfogo amaro nell'ultima puntata di Zero e Lode : cosa ha dichiarato : Si è conclusa venerdì 1 giugno l'avventura di Alessandro Greco al timone di Zero e Lode su Rai1: l' ultima puntata del quiz show post- prandiale è stata costellata da un legittimo e per alcuni versi ...

Zero e Lode chiude : Alessandro Greco si commuove : Zero e Lode chiude: Alessandro Greco commosso per l’ultima puntata Arriva l’estate con il suo carico di afa e di programmi ufficialmente in vacanza. Unomattina, Storie Italiane, La prova del cuoco e I Fatti Vostri sono tra i programmi quotidiani che quest’oggi hanno detto arrivederci ai telespettatori. Buono a sapersi ha concluso oggi la sua corsa; d’altronde dalla prossima stagione televisiva Elisa Isoardi prenderà il ...