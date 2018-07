Alberto Mezzetti a Barbara d' Urso | “Quanto sei bona” Bufera sui social | “Fai ridere | può

Danilo Aquino - dopo il GF15/ La replica a Giulia De Lellis e su Alberto Mezzetti : “Non doveva vincere…” : Danilo Aquino, dopo il Grande Fratello 15, arriva la nuova replica a Giulia De Lellis e su Alberto Mezzetti è molto chiaro“Non doveva vincere…”, le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:46:00 GMT)

“Alberto Mezzetti non meritava di vincere il GF” : parla ex concorrente della Casa : Aberto Mezzetti meritava di vincere il Grande Fratello? parla un ex concorrente: “C’erano personaggi un po’ più veri” Alberto Mezzetti meritava di vincere il GF 15? Questa domanda, proprio oggi, è stata fatta a Danilo Aquino che, pur riconoscendo alcune qualità al suo compagno di avventura, ha avuto da ridire sul trionfo di quest’ultimo nel reality. […] L'articolo “Alberto Mezzetti non meritava di ...

Barbara d’Urso - Alberto Mezzetti esplicito : ‘Bona..’La frase fa rumore : Barbara d’Urso, Alberto Mezzetti sempre più esplicito sui social: ‘Bona…’ La frase fa rumore: ‘Potrebbe essere tua madre’ Continua a far rumore il gossip che vedrebbe Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso complici di una frequentazione ancora tutta da decifrare: semplice conoscenza? Amicizia? O qualcosa in più? Intanto di una cosa pare ci sia certezza: il […] L'articolo Barbara d’Urso, Alberto ...

Alberto Mezzetti : “Io e Barbara D’Urso siamo in contatto - mi ha dato mezzo numero di telefono” : “Ci sentiamo tutti i giorni tramite i social. Ci teniamo in contatto, commentiamo le nostre Instagram Stories e ci raccontiamo la nostra giornata. Non ho ancora il suo numero di telefono, ma tra noi c’è un’interazione quotidiana. Gliel’ho chiesto ma mi ha dato solo i primi cinque numeri, dicendomi che a tempo debito mi farà sapere le cifre mancanti.” Alberto Mezzetti, intervistato dal settimanale Vero, racconta l’evoluzione del suo ...

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti e gossip sulle coppie : spunta l'ipotesi Alberto Mezzetti... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Riavvicinamento tra Nicolò Brigante e Marta pasqualato? Intanto corre l'indiscrezione su Alberto Mezzetti papabile tronista(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Alberto Mezzetti : “Barbara d’Urso? Ci sentiamo tutti i giorni” : Alberto Mezzetti del Grande Fratello non ha ancora il numero di Barbara d’Urso Alberto Mezzetti del Grande Fratello continua a corteggiare Barbara d’Urso dopo l’appuntamento a cena di un mese fa. Il Tarzan di Viterbo è più che mai convinto di voler conquistare la conduttrice Mediaset e sta facendo il possibile per riuscire nel suo […] L'articolo Alberto Mezzetti: “Barbara d’Urso? Ci sentiamo tutti i ...

GF - Alberto Mezzetti e l'appuntamento con Barbara d'Urso : «Un abbraccio - poi il bacio...» : MILANO - «È stata una serata piacevole, anche Barbara è rimasta contenta. Di sicuro continuerò a corteggiarla», Alberto Mezzetti, vincitore dell?ultima edizione...

Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? Se lo chiede anche Mara Venier : Rivali tra poche mesi, perchè divise tra Domenica In e Domenica Live, ma grandi amiche nel privato. Mara Venier e Barbara D'Urso si sono ritrovate nella serata di ieri per festeggiare Gina Lollobrigida, splendida 91enne, concedendosi alcune Instagram Stories di coppia.In una di queste Mara, improvvisamente, pone la domanda delle domande alla conduttrice dell'ultimo Grande Fratello: 'Ma è vero che ti sei fidanzata con quello che ha vinto il ...

Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso si frequentano : ecco l’indizio : Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso si frequentano? A confermare il gossip ci sarebbe un indizio lasciato su Instagram dalla conduttrice. Dopo la fine del Grande Fratello, la regina di Canale Cinque si è concessa un po’ di meritato riposo e sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia di un misterioso cavaliere. A svelarlo è stata proprio la D’Urso, che in alcuni video pubblicati sulle Stories di Instagram, ha raccontato di farsi ...

Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme?/ La prova in un video : il pranzo conferma il flirt? : Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti continuano a frequentarsi? Un video pubblicato dalla conduttrice su Instagram ha riacceso la curiosità dei followers.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:42:00 GMT)

Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti del Grande Fratello si frequentano : ecco le prove sui social : Era nato tutto per gioco, da una battuta, almeno così sembrava, ma Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti, concorrente 34enne nip dell'ultima edizione del Grande Fratello, pare si stiano...

Alberto Mezzetti e Barabra D’Urso? L’incredibile indizio che infiamma tutti. I fan non si sono fatti sfuggire il dettaglio nelle Instagram Stories : La cosa avrebbe del clamoroso. Per questo non è ancora chiaro se i due stiano giocando con noi o se ci sia davvero qualcosa di più serio sotto… Ma stiamo ai fatti: nel tardo pomeriggio di ieri si è riacceso il gossip attorno a Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Nip. Il motivo del chiacchiericcio ‘rosa’ lo hanno fornito i diretti interessati: la conduttrice ha postato delle Instagram Stories ...

Barbara d'Urso in vacanza con Alberto Mezzetti? La clamorosa "svista" sui social : Se servono tre indizi a fare una prova, potremmo essere già un passo avanti. Nelle ultime settimane Barbara d'Urso ed

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti insieme? La strana risposta dei due : Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti: ieri, dopo una ‘pizzicata’ Instagram, è divampato di nuovo il gossip tra i due. Oggi Tarzan e Carmelita si fanno vivi sulla questione Nel tardo pomeriggio di ieri si è riacceso il gossip attorno a Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Nip. Il motivo del chiacchiericcio […] L'articolo Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti insieme? La ...