Al via la nuova era di Slow Food Italia | lotta allo sfruttamento ambientale | umano e

Mercurio App : la nuova applicazione della Polizia di Stato consentirà di inviare segnalazioni di pericolo alla sala operativa : È stata presentata nel Salone delle Conferenze del Viminale a Roma, Mercurio App, un'applicazione che, scaricata volontariamente sul cellulare, consente ai poliziotti, anche liberi dal servizio, di ...

Mendes - ag. Ronaldo : 'Se andrà via sarà per una nuova tappa della sua carriera' : ... quotidiano portoghese: 'Se Cristiano Ronaldo andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico, tutti i madridisti del mondo. Se questo succederà, sarà per una ...

Milan - al via l’era Puma : la nuova maglia sarà all’insegna della tradizione : In attesa di capire se Il TAS toglierà la squalifica dalle Coppe europee inflitta dall’UEFA, in casa Milan sta per partire una nuova era. Il club rossonero ha infatti interrotto il lungo rapporto con Adidas per iniziare una nuova partnership pluriennale con Puma. Tutto questo non fa che generare ulteriore attesa per cercare di capire […] L'articolo Milan, al via l’era Puma: la nuova maglia sarà all’insegna della ...

#DesignItPossibile : la nuova “talent competition” di Huawei mette in palio P20 Pro e un viaggio in Cina : Il 2018 di Huawei ha già riservato risultati molto positivi al colosso cinese, grazie alla commercializzazione della nuova linea di smartphone top di gamma composta da P20 e P20 Pro, due dispositivi che in linea con il passato hanno saputo rinnovare la qualità interna ed esterna del brand ottenendo riscontri positivi sul mercato e superando di gran lunga i risultati ottenuti dalle generazioni precedenti. In attesa di scoprire le novità ...

Nuova via della Seta aumenta opportunità titoli infrastrutturali : 'China Merchants Port Holdings, CMP,, ad esempio, è posizionata strategicamente per beneficiare sia degli investimenti per la Nuova Via della Seta, sia della politica cinese delle Zone di Libero ...

Sampdoria : al via la nuova stagione - domani si comincia : Inizierà domani la nuova stagione della Sampdoria di Marco Giampaolo. Previsti tre giorni di pre-ritiro, prima della partenza per Ponte di Legno, per la preparazione estiva che durerà fino al 28 luglio in Alta Val Camonica (Brescia). Da domani a sabato i calciatori blucerchiati saranno sottoposti, tra Genova e Bogliasco, a una serie di visite mediche, test atletici e allenamenti nel centro sportivo Mugnaini. Saranno Omar Colley prelevato ...

La nuova legge che tutela i viaggiatori è entrata finalmente in vigore : A fine giugno è stato approvato il nuovo decreto-legge numero 62/2018 entrato in vigore definitivamente il 1 luglio 2018. La nuova legge stabilisce una tutela maggiore e informazioni chiare nei confronti dei viaggiatori che usufruiscono di pacchetti vacanza. Troppo spesso delle vacanze che si prospettavano meravigliose sono state rovinate perché venivano promesse cose che poi non sono state mantenute oppure ci si è trovati a pagare dei prezzi ...

[L'inchiesta] Il capotreno candidato alla guida della nuova Rai. Benvenuti nel guazzabuglio di viale Mazzini - dove la Lega non conta nulla e ... : ... il ministero dell'Economia, . Avrà un'autonomia di spesa sui contratti da stipulare pari a 10 milioni di euro. Non solo, in base all'attuale norma il suo compenso dovrà essere equiparato a quello di ...

Stop ai bambini soli in auto - via a nuova campagna di sensibilizzazione : Ogni anno nel mondo muoiono centinaia di bambini, a causa di colpi di calore a bordo di veicoli chiusi, dimenticati o accidentalmente in trappola. Bimbi in auto: mai più soli! https://t.co/...