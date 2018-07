Al via il salvataggio dei ragazzi nella grotta in Thailandia | divisi in 4 gruppi | le

meteoweb.eu

(Di domenica 8 luglio 2018) Inè iniziata la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolatidi Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno: le squadre dei soccorritori sono entratealle 10 ora locale (le 5 del mattino in Italia), secondo quanto spiegato ai giornalisti dal governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. Isonoin 4, il primo da quattro e gli altri da tre persone: lo riferisce il Bangkok Post, confermando che iusciranno comunque uno alla volta, accompagnati ognuno da due sommozzatori. L’allenatore sarà l’ultima persona a rivedere la luce. Le operazioni di recupero richiederanno 2-3 giorni: lo ha affermato un comandante dell’esercito, il generale Chalongchai Chaiyakorn. “La durata è di circa due o tre giorni, che dipende da altri fattori come il meteo“, ...