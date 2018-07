“Aiuto | ha un coltello!” Panico in spiaggia per il supervip È successo tutto sotto gli

caffeinamagazine

(Di domenica 8 luglio 2018) Attimi di paura, tensione e scompiglio. Una disavventura che nessuno vorrebbe trovarsi a vivere. Tentata aggressione contro Ciro Immobile a Francavilla al Mare (Chieti). L’attaccante della Lazio si trovava incon la moglie e alcuni amici per trascorrere una giornata in famiglia, quando è stato avvicinato dall’aggressore con il pretesto di farsi una fotografia insieme. L’uomo, un pescarese di 35 anni, avrebbe poi iniziato ad insultare il giocatore, accusandolo di aver tradito la squadra del Pescara passando alla Lazio. Nella stagione 2011/2012, Immobile ha giocato nel Pescara di Zeman conquistando la promozione in Serie A e ottenendo il titolo di capocannoniere della Serie B con 28 gol. Inizialmente il calciatore ha tentato di sdrammatizzare e allentare la tensione, ma l’uomo ha tirato fuori un coltello con cui ha continuato le minacce. ( dopo la ...