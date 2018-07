Agricoltura | Coldiretti | il grano sardo a rischio estinzione

Grazie ai "senior" di Coldiretti Cuneo che ancora oggi si dedicano all'Agricoltura e alla società : ... il successo del Villaggio Coldiretti, che ha portato a Torino oltre settecentomila persone, dove è stato riconfermato il grande ruolo dell'agricoltura per l'economia nazionale, ma soprattutto ...

Agricoltura : il 13 luglio l’Assemblea nazionale della Coldiretti : l’Assemblea nazionale della Coldiretti è stata convocata con le rappresentanze degli agricoltori da tutte le province e regioni d’Italia e dei movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati dalle ore 9,30 di venerdi 13 luglio a Roma al Centro Congressi Rospigliosi in Via XXIV Maggio 43, con la relazione del presidente Roberto Moncalvo e gli interventi, tra gli altri, del Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Agricoltura - Coldiretti : con i voucher 50mila giovani nei campi : Con il ritorno dei voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l’estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’apertura del vice premier e ministro Luigi Di Maio sulla reintroduzione dei voucher per le attività in Agricoltura e per le colf. Una presa di ...

Agricoltura - Coldiretti : “Le sanzioni contro la Russia sono un rischio” : Preoccupa il mondo agricolo la decisione del leader Ue di estendere di sei mesi le sanzioni economiche contro la Russia: lo rileva in una nota la Coldiretti. “Con le sanzioni si attende ora la rappresaglia della Russia, con l’embargo totale per un’importante lista di prodotti agroalimentari”, scrive Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti. La decisione dei leader Ue, prosegue la nota, potrebbe portare all’ ...

Pil : Coldiretti - cala solo in Agricoltura con clima pazzo -4 - 4% : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – L’agricoltura frena il pil dal momento che è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccità su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della ...

Agricoltura - Coldiretti Puglia : calo di produzione per clima pazzo e Xylella : Primi 6 mesi di annata agraria tra luci e ombre, messa a dura prova da maltempo e Xylella, ma con dati economici delle esportazioni sempre in crescita. Già l’annata agraria 2017 aveva recuperato terreno rispetto all’anno precedente, con una crescita della PLV (produzione Lorda Vendibile) del 15,07%, tornata a superare nuovamente i 3 miliardi di valore, a dispetto della tropicalizzazione del clima. “Speriamo che, come avvenuto l’anno scorso, ...

Ue - Coldiretti : “Insostenibili i tagli per 2.7 miliardi all’Agricoltura italiana” : Le ipotesi di taglio alla Politica Agricola Comune (Pac) sono insostenibili in un settore chiave per vincere le nuove sfide che l’Unione Europea (Ue) deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all’immigrazione, alla sicurezza. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in vista dell’inizio della discussione sulla nuova Politica Agricola Comune 2021-2027 che inizierà in Consiglio lunedì 18 giugno in Lussemburgo al quale ...

Coldiretti Calabria : 'L'Agricoltura è bloccata dal freno a mano tirato della Regione' : ... frodi, accordi commerciali multilaterali scellerati, etichettatura a semaforo, ecc e subisca ritardi e penalizzazioni a livello regionale, dal rapporto presentato dalla Banca d'Italia 'sull'economia ...

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’Agricoltura nella stagione più calda della storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...

Maltempo - Coldiretti : mezzo miliardo di danni all’Agricoltura : Dai vigneti al frumento, l’ultima ondata di Maltempo fa salire ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni provocati all’agricoltura nelle campagne dall’inizio dell’anno con gelo, nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate che si sono succeduti colpendo la Penisola. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti di una pazza primavera che si classifica al quarto posto tra le piu’ calde dal 1800 ma con il 21% di precipitazioni in piu’ ...