Agli studenti friulani piace l' attività imprenditoriale

L’Agenzia Spaziale Europea apre le porte Agli studenti dell’Innospace Journey di Climate-KIC : Sono 40 i giovani provenienti da tutto il mondo che frequenteranno l’InnoSpace Journey di Climate-KIC, la più importante community sull’innovazione tecnologica e i cambiamenti climatici Europea. Si tratta della prima Summer School dedicata all’utilizzo dei dati satellitari che prevede anche una visita presso la sede di Frascati delL’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’iniziativa, frutto della collaborazione con l’Accademia Copernicus, si propone ...

SCUOLA/ Quel prof "irresponsabile" che fa male Agli studenti ma piace ai sindacati : Con l'abolizione della chiamata diretta a causa degli errori di qualcuno di rinuncia ad un sano principio di responsabilità che dovrebbe valere per tutti. GIANNI ZEN(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via la chiamata diretta dei prof, i sindacati mettono in riga Bussetti, di R. PellegattaELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. Ferrario

Dopo la prima prova scritta per gli esami di Maturità 2018, lo staff di ScuolaZoo è andato a trovare gli studenti di Milano in uscita da scuola. E' stato chiesto ai maturandi quali tracce abbiano scelto per la prova di italiano. Dai dati di ScuolaZoo e del Miur pare che la traccia di tipo storico-artistica "I […]

Per circa due ore, mercoledì, in tutta l'Algeria è stata spenta internet per evitare che gli studenti dell'ultimo anno di scuole superiori copiassero nella prima prova degli esami di fine anno. Altri black out simili sono previsti fino a lunedì,

Maturità 2018 - Di Maio : “Auguro Agli studenti di scegliere facoltà che gli piace. Salvini? E’ una persona leale” : “Il mio esame di Maturità? Lo ricordo benissimo, all’ultimo minuto mi ridussi a studiare alcune materie per essere pronto. E sono riuscito a ottenere il massimo dei voti”. Così, a Coffee Break (La7), il ministro del Lavoro Luigi Di Maio rievoca il suo esame di Maturità scientifica. E agli studenti rivolge un auspicio: “Gli auguro di viversi questo momento, che resta nella storia della propria vita e nei ricordi più belli, ...

Maturità : uguAglianza e leggi razziali nelle tracce per oltre 500 mila studenti : nelle tracce rispettate alcune delle previsioni: dall'uguaglianza nella Costituzione italiana, alla cooperazione internazionale, con un focus su De Gasperi e Moro. E poi le persecuzioni razziali, con ...

Da Ermal Meta a Laura Pausini, e molti altri!

Salvini - gli auguri Agli studenti : "La mattina della mia maturità comprai la Gazzetta" : "La mattina del mio esame di maturità andai a comprarmi la Gazzetta dello Sport perché avevo deciso che dovevo godermela". Così Matteo Salvini in un video postato su Facebook alle 7 di mercoledì ...

Maturità : caso Moro - Costituzione e Pirandello - le tracce immaginate dAgli studenti. Al Classico si scommette su Platone e Aristotele : A poche ore dall?inizio della Maturità si stringe il cerchio attorno ai temi più probabili per la prima prova. I 4mila maturandi che hanno partecipato al toto-esame di Skuola.net,...

Sarà l'ultima maturità "lunga" : via Agli esami per 509.307 studenti : Vacanze ancora lontane per tutti gli studenti italiani che si cimentano con la maturità 2018: sono 509.307 gli studenti italiani (492.698 interni e 16.609 esterni) ad affrontare la prima prova, quella di...

STUDI VIETATI Agli studenti CATTOLICI/ Canada vieta l'iscrizione per “discriminazioni di persone LGBT” : Una sentenza della Corte suprema canadese vieta l'iscrizione alle scuole di sviluppo professionale AGLI STUDENTI provenienti da università cattoliche, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:51:00 GMT)

Maturità - via Agli esami Allarme per gli studenti : "Attenzione alle truffe" : Cinquecento euro in cambio delle tracce della Maturità in anteprima. La proposta indecente arriva all'uscita da scuola e subito partono le telefonate a mamma e papà per chiedere i soldi necessari. I genitori, però, non ci cascano quasi mai. E meno male, dato che la messinscena è uno scherzo organizzato da Skuola.net, community online di studenti che per il decimo anno consecutivo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro le bufale ...

Affittare casa Agli studenti : i consigli per prepararsi al meglio : Quali sono le best practice per tutti coloro che possiedono un immobile e desiderano affittarlo agli studenti? A dare una risposta a questo quesito ci ha pensato qualche giorno fa Immobiliare.it, con un articolo che spiega come preparare al meglio la casa per i fuori sede. Se è vero infatti che la domanda da parte degli studenti, in particolare in questo periodo, si fa sempre più forte è altrettanto vero che l’offerta è sempre più differenziata ...

CONSERVATORIO/ 2. Licei musicali : una battAglia per il bene degli studenti : Pubblichiamo la seconda parte dell'articolo di PIETRO BLUMETTI Referente CODIM sulla riforma dei Licei musicali, una serie di proposte che saranno inoltrate al Ministero(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:44:00 GMT)CONSERVATORIO/ 1. La terribile NON riforma degli studi musicaliSüdtirol Jazzfestival 2018/29 giugno-8 luglio l'evento itinerante sulle Dolomiti: "Exploring the North"