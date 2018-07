Agente della Locale a Villa Carcina | muore in bici a Verona

Napoli - Agente della Polizia Postale si toglie la vita con un colpo di pistola - : Un agente della Polizia Postale di Napoli, Antonio Rega, 44 anni, sposato, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza mentre era in servizio, nel compartimento di via delle Repubbliche ...

Ragazzo ucciso dalla polizia - Salvini dall'Agente ferito. La madre della vittima rifiuta l'incontro : «Capisco il dolore della madre ma io sto con chi indossa la divisa che in questo caso ha fatto solo il suo dovere». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato oggi a Genova...

Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in "L'Agente del caos" appuntamento della rassegna "Carte da decifrare" di Busca : In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via Luigi Cadorna, 46 a Busca.

Chi è Andrew Kim - l'Agente della Cia «artefice» del summit Trump-Kim : NEW YORK - Solo il futuro potrà dire se il summit tra Donald Trump e Kim Jong Un sarà ricordato come l'inizio d'una svolta storica, oppure come un

Ucciso da un poliziotto a Genova durante Tso - la madre : “Agente indegno della divisa” : Da un primo esame del corpo, il giovane Jefferson Tomalà sarebbe stato raggiunto da cinque colpi di pistola. La famiglia accusa ora gli agenti intervenuti sul posto dopo una loro chiamata la 112 per chiedere un Tso. "Chi ha sparato è incompetente e non merita la divisa" ha dichiarato la madre della vittima.Continua a leggere

Accoltella Agente - ucciso a 20 anni. Le parole della mamma : «Dovevano solo calmarlo - hanno sparato»| : La madre del giovane elettricista: dovevano fare un’iniezione invece hanno usato lo spray al peperoncino e le pistole

Crotone. Agente della Stradale si uccide in caserma a Cosenza : Un Agente della Polizia di Stato si è suicidato a Cosenza. L’uomo di 50 anni è originario di Crotone. Si è sparato

Berlino - Agente della polizia spara a un uomo nel Duomo : “Stava creando problemi” : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo è stato ferito alla gambe, ha fatto sapere su Twitter la polizia berlinese, spiegando che la persone in questione avrebbe dato in escandescenze prima dell’intervento delle forze si sicurezza. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un agente della polizia. Am ...

Picchia un Agente della Municipale dopo un litigio per un parcheggio : La Spezia - Un parcheggio finito male, un agente della Polizia Municipale con una contusione allo zigomo e sette giorni di referto. Una baruffa a cielo aperto in mezzo ai banchi del mercato conclusasi ...

Taken 3 - L'ora della verità su Canale 5 : l'Agente Bryan Mills ora deve salvare se stesso : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Taken 3 L'ora della verità: cast, personaggi e curiosità Liam Neeson è Bryan Mills, Forest ...

Brutalità della polizia in Polonia : un Agente afferra per la gola un ragazzo : Brutalità della polizia in Polonia: un agente afferra per la gola un ragazzo Lo staff di un ristorante aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo un diverbio con il giovane. Continua a leggere L'articolo Brutalità della polizia in Polonia: un agente afferra per la gola un ragazzo proviene da NewsGo.