Addio Fiat Punto e Alfa Mito Fca cessa la produzione dei due storici modelli | in arrivo

Fiat Punto Addio : l'auto esce di scena dopo 9 milioni di esemplari venduti : Fiat Punto si prepara ad uscire dalla produzione: una delle auto più apprezzate e vendute degli ultimi decenni sta per dire addio agli appassionati che con tanto affetto l'hanno acquistata e guidata da oltre 20 anni a questa parte. L'indiscrezione arriva direttamente dalla FCA, riportata poi da Motori.it e da altre testate nazionali, e fa parte di un'operazione di mercato che porterebbe all'esclusione - o quantomeno all'accantonamento - di fasce ...

Fiat Punto Addio : l'auto esce di scena dopo 9 milioni di esemplari venduti : Fiat Punto si prepara ad uscire dalla produzione: una delle auto più apprezzate e vendute degli ultimi decenni sta per dire addio agli appassionati che con tanto affetto l'hanno acquistata e guidata da oltre 20 anni a questa parte. L'indiscrezione arriva direttamente dalla FCA, riportata poi da Motori.it e da altre testate nazionali, e fa parte di un'operazione di mercato che porterebbe all'esclusione - o quantomeno all'accantonamento - di fasce ...

Fiat Punto - l’Addio. Stop alla produzione in estate - dopo 25 anni di carriera : dopo un quarto di secolo di onorata carriera, Fiat si accinge a ‘mettere il Punto’ all’esistenza della Punto: salvo rocambolesche sorprese dell’ultima ora, sembra confermato che la piccola compatta torinese non avrà un futuro produttivo oltre la generazione attuale del modello, sulla breccia dal 2005 e prossimo al pensionamento. Lo Stop alla linea di produzione della SATA di Melfi (PZ) è atteso nella prima metà di agosto. Non si tratta, ...