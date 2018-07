blogo

: Addio a #CarloVanzina.A dare la notizia la moglie e il fratello. 'Ha regalato allegria, umorismo - si legge nella n… - Agenzia_Ansa : Addio a #CarloVanzina.A dare la notizia la moglie e il fratello. 'Ha regalato allegria, umorismo - si legge nella n… - MediasetTgcom24 : Cinema, addio a Carlo Vanzina: con Enrico re dei cinepanettoni #carlovanzina - RaiTre : Addio a Carlo Vanzina. Con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia italiana. Tra i suoi film Eccezzzi… -

(Di domenica 8 luglio 2018)è morto a 67 anni nella sua amata Roma. A darne notizia oggi, 8 luglio 2018, la moglie Lisa e il fratello Enrico, con cui ha dettato gli stilemi di una 'scuola' cinematografica italiana. Da tempo malato,ha condotto una lotta "lucida e coraggiosa contro la malattia", come scrive la famiglia nella nota diffusa alla stampa. «Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia ci ha lasciati il grande registaamato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il nostro Paese». Una carriera, la sua, condotta in coppia, come detto, con il fratello Enrico e nata sui set, storici, dei film diretti dal padre Stefano, noto ai più come Steno e regista di alcuni dei titoli più ...