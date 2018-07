A Udine | due giorni tutti dedicati alla chitarra rock

Ultimi due giorni a Udine dell'iniziativa 'Parliamo di casa loro : Africa senza stereotipi' : Questo ultimo appuntamento preceduto da altri dibattiti e spettacoli dedicati al continente Africano è un workshop aperto al pubblico ma dedicato in particolare ai giornalisti e per questo è stato ...

Ventidue tifosi del Napoli a giudizio : avevano occupato a Udine posti dei bambini : Un gruppo di 22 tifosi del Napoli, tutti campani, sono stati rinviati oggi a giudizio dal gup del tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba dopo aver fatto irruzione in un settore della Tribuna ...

Udine : schiacciato tra due camion al mercato - 54enne muore dopo sei giorni di agonia : Non ce l'ha fatta Mirco Chivilo, il 54enne veneziano che venerdì scorso era rimasto vittima di un grave infortunio nell'area del mercato ittico di Marano Lagunare. L'uomo era rimasto schiacciato tra il suo camion, che usava per il trasporto del pesce, e un furgone che era fermo nel piazzale. È morto dopo sei giorni in ospedale a Udine.Continua a leggere

Udine : uomo spara a moglie e si uccide. I due erano dal notaio per la separazione : Giuliano Cattaruzzi ha ucciso la moglie Donatella Briosi? nello studio di un notaio di Udine: i due vi si erano recati per redigere un atto relativo alla compravendita di un immobile dopo la separazione.Continua a leggere

Panchina Udinese - ormai è corsa a due : decisione entro le prossime ore : Panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, i bianconeri devono ancora decidere l’allenatore per la prossima stagione, ormai è corsa a due e la decisione definitiva è prevista entro le prossime ore. Il tecnico in pole al momento è Quique Sánchez Flores ma adesso si sta valutando anche la candidatura di Sergio Gonzalez Soriano del Valladolid. Una decisione comunque è stata già presa, sarà un allenatore straniero a guidare ...