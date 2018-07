40 anni di film dei Vanzina | da ' Eccezziunale veramente' all' ultimo ' Caccia al tesoro'

A 40 anni dalla sua elezione a Presidente della Repubblica - il 'giovane' Sandro Pertini diventa un film : A 40 anni dalla sua elezione a Capo dello Stato, Sandro Pertini 'combattente' diventa un film. Come spiega Stefano Caretti, storico e direttore della Fondazione Turati - Centro studi Sandro Pertini ' ...

Sgominata rete di pedofili su Facebook : filmavano di nascosto bimbi nudi di 3 anni in spiaggia : Foto e video porno scambiate sulle chat del social network. Due arresti e 12 i denunce. Nella “rete” anche un aspirante diacono, uno studente e un detenuto già in carcere per reati dello stesso genere. Toscana, Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Umbria, Sicilia sono le zone interessate.Continua a leggere

Torna in vendita il 'banana phone' - il cellulare-culto degli anni Novanta - reso celebre dal film Matrix : Negli anni Novanta era un cult . Sia il telefono che il film. Il primo era il Nokia 8110, telefono all'avanguardia per l'epoca, quando l'azienda finlandese era leader del mercato dei cellulari. Il ...

“Oddio!”. Dove hanno ritrovato la piccola di soli 6 anni. È mistero : la sua storia ha subito fatto il giro del mondo. Un vero e proprio film dell’orrore : Una storia agghiacciante che nel giro di pochissimo tempo si è diffusa via web e ha mosso un senso di inquietudine in tutta Europa. Il perché è drammatico e ha a che fare con una mabina di soli sei anni. Purtroppo sempre più spesso ci ritroviamo a raccontare di fatti misteriosi e tragici. Una bambina di sei anni è stata trovata morta dopo essere scomparsa in un’isola scozzese. Alesha MacPhail di Rothesay, in Scozia, è stata ...

Renato Pozzetto / "Non ho mai tradito mia moglie Brunella. Per i 50 anni di carriera un nuovo film" : Renato Pozzetto, intervistato da Libero, svela: "Per i 50 anni di carriera torno con un nuovo film. Gossip? Io ho fatto cinema e sono sempre stato innamorato di mia moglie Brunella"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Sky Cinema anni 80 dal 2 al 15 Luglio i film iconici del decennio più colorato : Dal 2 Luglio il meglio del Cinema Anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 2 al 15 Luglio si accende Sky Cinema Anni 80, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio più colorato del secolo scorso e fatto la storia del Cinema. Per citare alcuni titoli in programmazione: il film di Tony Scott che ha consacrato il mito di Tom Cruise TOP GUN; il caposaldo del Cinema sci-fi diretto da James Cameron e int...

Matrimonio all’italiana/ Su Rai Movie il film con Sophia Loren e Marcello Mastroianni (oggi - 1 luglio 2018) : Matrimonio all’italiana, Rai Movie: stasera va in onda il film diretto da Vittorio De Sica, nel cast ci sono gli eccellenti Sophia Loren e Marcello Mastroianni. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Marcello Mastroianni - otto film per un omaggio non scontato del Cinema Ritrovato a un divo universale : C’è chi lo ricorda vestito di bianco in riva al mare, sul finale de La dolce vita, mentre alza le mani e le allarga come per dire “e che vuoi che ti dica?”. C’è chi circoscrive gli istanti in cui, cappelletto nero sbilenco e megafono da set, detta ordini agli attori sul finale di 8 ½. O ancora chi ha in mente l’incipriato e anziano Casanova in fuga dalla furia rivoluzionaria del 1789 ne Il mondo nuovo. Ad ognuno il suo Marcello Mastroianni. divo ...

DiCaprio e Pitt anni Sessanta nella prima immagine del film di Tarantino - People - Spettacoli : Occhiali da sole a goccia, giacca di jeans e mocassini per Cliff Booth, maglione canarino, giacca di pelle arancione e medaglione d'oro per Rick Dalton. È la prima foto ufficiale dell'attesissimo ...

Mamma violenta la figlia di 8 anni e filma tutto - poi la fa prostituire per 100 dollari : Carrie Songer Kelly, 44 anni, di Lone Oak, vicino a Dallas, è stata arrestato dopo che la polizia aveva trovato video pedopornografici sul suo telefono. In alcuni di questi, la donna abusava sessualmente della figlioletta. La stessa bambina che avrebbe cercato di vendere ad uno sconosciuto per 100 dollari.Continua a leggere

I 10 film italiani meno italiani degli ultimi anni : Delle grandi fasi del cinema italiano quella che stiamo vivendo sembra una moderata apertura (sarebbe meglio dire ri-apertura) ai generi stranieri, al cinema internazionale e alle soluzioni più moderne nate al di fuori dalla nostra tradizione. Dopo che per almeno 3 decenni abbiamo abbandonato il genere e la possibilità di esportare i nostri film commerciali, da qualche tempo sono emersi cineasti intenzionati a sperimentare, prima timidamente e ...

SANREMO - OMICIDIO IN STRADA : ACCOLTELLATO DOPO anni DI LITIGI/ Una scena da film poliziesco : SANREMO, OMICIDIO in STRADA: ACCOLTELLATO DOPO ANNI di LITIGI. Vittima un ex barista, il killer è stato arrestato grazie alla testimonianza di un passante(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:06:00 GMT)

Remo Remotti - a tre anni dalla scomparsa il film che ricorda l'artista : ... ufficio stampa Il ritorno di Blake Lively sul grande schermo - SCOPRI In un susseguirsi di ricordi e aneddoti, intessuti di brani dei suoi spettacoli teatrali e concerti dal vivo, e dal materiale d'...

5 anni di fidanzamento/ Su Canale 5 il film con Emily Blunt (oggi - 20 giugno 2018) : 5 anni di fidanzamento, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 20 giugno 2018. Nel cast: Jason Segel, Emily Blunt e Rhys Ifans, alla regia Nicholas Stoller. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:02:00 GMT)