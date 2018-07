40 anni di cinema dei fratelli Vanzina | da ' Eccezziunale veramente' all' ultimo ' Caccia al

Cinema : morto Carlo Vanzina - aveva 67 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cinema : morto il regista Carlo Vanzina. Aveva 67 anni : Fra due settimane avrebbe ritirato il Legend Award dell’Ischia Global Film & Music Festival, un alto riconoscimento per rendere omaggio ai suoi quarant’anni di carriera insieme a una rassegna dei suoi successi con proiezioni nelle piazze di Casamicciola e Lacco Ameno. Le cose, però, sono andate diversamente e Carlo Vanzina, quel premio, non lo ritirerà mai. Il regista, sceneggiatore e produttore si spegne nella sua Roma a 67 ...

I 60 anni di Kevin Bacon - cinema - tv e un po' di musica : Kevin Bacon è nato a Filadelfia, in Pennsylvania, l'8 luglio 1958. Il padre, Edmund Bacon, era un famoso urbanista e Ruth, la madre, faceva l'insegnante ma era anche un'attivista politica 'liberal'. A ...

Rassegna 8.7. Addio al grande regista italiano - choc nel mondo del cinema : aveva 67 anni : Rassegna stampa 8 luglio 2017 TgCom Interni. cinema, Addio a Carlo Vanzina: con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia allitaliana. In oltre quarantanni di attività, dai cinepanettoni ...

50 anni di cinema attraverso i manifesti - è Pittori di cinema : A cominciare dal dopoguerra, l'industria cinematografica italiana ha avuto la necessità di coinvolgere artisti per illustrare e promuovere i propri film. Così nacquero i Pittori di cinema, volgarmente ...

Claude Lanzmann è morto/ Il regista di Shoah si è spento all'età di 92 anni - cinema in lutto : Claude Lanzmann è morto, il regista di Shoah si è spento all'età di 92 anni nella sua Parigi: ultime notizie, mondo del cinema in lutto per la scomparsa dell'artista(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:35:00 GMT)

Lo Squalo - 43 anni fa nei cinema americani il cult di Steven Spielberg : Nell'estate di 43 anni fa, nei cinema americani, è stato proiettato per la prima volta Lo Squalo , film iconico di Steven Spielberg che ha ridefinito il concetto stesso di blockbuster. Successo di ...

Tafanos - su Sky Cinema un divertente horror - tributo ai b-movie italiani degli anni ‘70 : Un gruppo di amici e un weekend da trascorrere in un’isolata casa tra le montagne, lontano dallo stress e – loro malgrado – anche dai cellulari, per un problema alla rete telefonica. A rovinare la quiete la notizia dell’evasione di un serial killer da un carcere vicino e, soprattutto, uno sciame di feroci tafani carnivori. Prende il via da qui Tafanos, il divertente horror diretto da Riccardo Paoletti ...

Tafanos - su Sky Cinema un divertente horror - tributo ai b-movie italiani degli anni ‘70 : Un gruppo di amici e un weekend da trascorrere in un’isolata casa tra le montagne, lontano dallo stress e – loro malgrado – anche dai cellulari, per un problema alla rete telefonica. A rovinare la quiete la notizia dell’evasione di un serial killer da un carcere vicino e, soprattutto, uno sciame di feroci tafani carnivori. Prende il via da qui Tafanos, il divertente horror diretto da Riccardo Paoletti ...

Sophia Loren guest star per i 10 anni delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea : A Maratea grande attesa per 'La Ciociara'. A fine Luglio arriva Sophia Loren per i 10 anni delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata. Simbolo del Cinema italiano ...

Sky Cinema - a luglio tutto il meglio del cinema anni 80 e 90 : Il meglio degli anni Ottanta Dal 2 al 15 luglio si accende Sky cinema anni 80, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio più colorato del secolo scorso e fatto la storia del cinema. Una collezione di titoli dedicata agli anni 80 è disponibile anche su Sky On Demand. Da non perdere le celebri pellicole che hanno consacrato attori e registi come TOP GUN, il film di Tony Scott che ha consacrato il mito di Tom Cruise; ...

Recensione : “Papillon”al cinema la storia di una tragica realtà della Francia degli anni ‘30 : Il 27 giugno è usicito nella sale italiane il remake del film diretto da Franklin Schaffner nel 1973, ispirato all’autobiografia di Henri Charrière, “Papillon”. Diretto da Michael Noer, “Papillon” è interpretato da Charlie Hunnam e da Rami Malek, rispettivamente nei ruoli che vedevano protagonisti Steve McQueen e e Dustin Hoffman, nei panni di Papillon e di Louis Dega, i due fuggitivi tanto irrimediabilmente diversi, quanto indissolubilmente ...

Sky Cinema anni 80 dal 2 al 15 Luglio i film iconici del decennio più colorato : Dal 2 Luglio il meglio del Cinema Anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 2 al 15 Luglio si accende Sky Cinema Anni 80, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio più colorato del secolo scorso e fatto la storia del Cinema. Per citare alcuni titoli in programmazione: il film di Tony Scott che ha consacrato il mito di Tom Cruise TOP GUN; il caposaldo del Cinema sci-fi diretto da James Cameron e int...

Marcello Mastroianni - otto film per un omaggio non scontato del Cinema Ritrovato a un divo universale : C’è chi lo ricorda vestito di bianco in riva al mare, sul finale de La dolce vita, mentre alza le mani e le allarga come per dire “e che vuoi che ti dica?”. C’è chi circoscrive gli istanti in cui, cappelletto nero sbilenco e megafono da set, detta ordini agli attori sul finale di 8 ½. O ancora chi ha in mente l’incipriato e anziano Casanova in fuga dalla furia rivoluzionaria del 1789 ne Il mondo nuovo. Ad ognuno il suo Marcello Mastroianni. divo ...