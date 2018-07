3 | 3 milioni di lavoratori in nero | ma siamo sicuri che reintrodurre i voucher risolva il

La carica dei lavoratori 'invisibili' - sono 3 - 3 milioni : Un importo, quest'ultimo, pari a oltre il 40% dell'evasione di imposta annua stimata dai tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze. Secondo il Mef l'evasione di imposta in Italia è pari a ...

Cgia di Mestre : 'In Italia ci sono 3 - 3 milioni di lavoratori invisibili' : sono 3,3 milioni i " lavoratori invisibili" che ogni giorno si recano nei campi, nei cantieri, nei capannoni o nelle case degli Italia ni per prestare la propria attività lavorativa. Pur essendo ...

Federer - attacco dalla sua Svizzera : "Uniqlo gli dà 300 milioni - i lavoratori in Indonesia aspettano lo stipendio" : LUGANO - Il nuovo sponsor di Roger Federer , il colosso dell'abbigliamento giapponese Uniqlo, che con un contratto da 300 milioni di dollari ha indotto il campione svizzero ad abbandonare Nike, sta già ...

Modica - 37 lavoratori irregolari : evasione fiscale per 1 - 5 milioni di euro : Guardia di Finanza: 37 lavoratori irregolari con false partite iva ed evasione fiscale per 1,5 milioni di euro in una società cooperativa di Modica