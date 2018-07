3 anni fa il terribile tornado di Dolo

“L’avete lasciato morire”. Rabbia in ospedale : a soli 8 anni - si presenta con dei sintomi sospetti ma i medici decidono di non effettuare le analisi del sangue - dimettendolo in fretta e furia. Un errore terribile che ha distrutto una famiglia : Una morte drammatica che fa gridare di Rabbia e dolore, la scomparsa di un bambino avvenuta a soli 8 anni e che poteva essere evitata con un semplice esame del sangue che però non è mai stato effettuato, come rivelato dalle indagini che sono state svolte successivamente. Al ragazzo, che si era recato in ospedale per i forti dolori, era stato diagnosticato soltanto un po’ di mal di stomaco accompagnato da tonsillite. E invece Callum ...