Yakuza Kiwami 2 | i dragoni si scontrano nella demo

Un lungo video gameplay per Yakuza Kiwami 2 : Sega ha presentato un ampio segmento di gameplay dell'imminente remake di Yakuza 2, Yakuza Kiwami 2.Come segnala Dualshockers, grazie al filmato possiamo dare uno sguardo approfondito alla localizzazione inglese, agli inevitabili e brutali combattimenti e ai minigiochi.Per chi non lo sapesse, Yakuza Kiwami 2 è il remake completo di Yakuza 2, originariamente pubblicato per PS2 nel 2006 ed è stato sviluppato usando lo stesso Dragon Engine ...