Xiaomi rilascia MIUI 8 7 5 Global Beta | disponibile per otto smartphone

Xiaomi EU rilascia le prime versioni non ufficiali di MIUI 10 per 10 smartphone Xiaomi : In attesa del rilascio delle prime versioni pubbliche di MIUI 10 Global Beta, gli utenti più impazienti possono installare le prime versioni della ROM Xiaomi.eu. L'articolo Xiaomi EU rilascia le prime versioni non ufficiali di MIUI 10 per 10 smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid.