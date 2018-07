Wimbledon | Kyrgios senza esitazione | l’australiano travolge Nishikori e vola agli ottavi

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone maschile (7 luglio) : Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Zverev - Kyrgios e Fognini deludono : Va in archivio la prima settimana del tabellone maschile di Wimbledon 2018 e, tra conferme e sorprese, è giunto il momento di fare il punto della situazione. Nadal NUMERO UNO – C’era attesa per la prestazione sul Centrale di Rafael Nadal . Il numero 1 del mondo non ha deluso le attese ed ha annientato il giovane e promettente australiano Alex De Minaur con un secco 6-1 6-2 6-4. Troppo continuo il tennis dello spagnolo al cospetto di ...

Wimbledon 2018 : i favoriti. Roger Federer sopra tutti - ma occhio a Cilic e Kyrgios. L’ombra di Djokovic incombe. : Dici Wimbledon, dici Roger Federer. Il favorito naturale, sui sacri prati dell’All England Club, è lui: otto successi, vittoria nel 2017, miglior rendimento su erba dell’anno. La scarsa vena mostrata a Halle (dove comunque è arrivato in finale), più che un campanello d’allarme, sembra essere la classica settimana storta in cui lo svizzero gioca male, ma in qualche modo va avanti. Dopotutto, non è la prima volta che Federer, da ...