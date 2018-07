Wimbledon | Halep fuori al terzo turno

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone femminile (7 luglio) : Simona Halep ko contro Hsieh - Kerber piega Osaka e vola agli ottavi : Si è chiusa la prima settimana del tabellone femminile di Wimbledon 2018 e le sorprese non sono mancate neanche oggi. L’eliminazione eccellente odierna è quella della n.1 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2018, Simona Halep, eliminata dalla n.48 del ranking , la giocatrice di Cina Taipei Hsieh, con il punteggio di 3-6 6-4 7-5. La rumena deve così lasciare Londra prima del tempo, piegata dal tennis vario della sua avversaria, esaltato ...

Wimbledon – Clamoroso! Hsieh fa fuori Simona Halep : solo 2 big ancora in corsa! : Anche Simona Halep ko a Wimbledon: la tennista numero 1 al mondo si arrende alla cinese Hsieh in 3 set Clamoroso a Wimbledon! Anche se ormai dirlo per quanto riguarda i risultati del tabellone femminile sembra quasi una prassi. Ennesima big che lascia il torneo in maniera prematura. Dopo i vari ko di Kvitova, Sharapova, Muguruza, Wozniacki e chi più ne ha più ne mette, anche Simona Halep lascia il torneo agli ottavi di finale. La tennista ...

Wimbledon 2018 : si chiude la prima settimana. In campo Nadal - Fognini e Djokovic. Tra le donne c’è Simona Halep : Si chiude oggi la prima settimana di Wimbledon (domani classica giornata di riposo) con gli ultimi match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile. Ad aprire il programma sul Centrale sarà il numero uno del mondo Rafa Nadal, che se la vedrà con il giovane australiano Alex De Minaur, approdato per la prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam. Finora è stato un torneo positivo per Nadal, che non ha concesso molto nelle prime due ...

Wimbledon – Simona Halep stende Zang e stacca il pass per il terzo turno : La numero 1 al mondo, Simona Halep, stacca il pass per il terzo turno di Wimbledon battendo la cinese Zhang: la romena si impone in 2 set Mentre le presunte big steccano nei primi turni di Wimbledon, la regina del circuito femminile avanza al terzo turno dello Slam britannico. Simona Halep, attuale numero 1 nella classifica mondiale femminile, ha battuto la cinese Saisai Zhang in due set della durata complessiva di 1 ora e 18 minuti. La ...

Wimbledon 2018 : tornano in campo Rafa Nadal e Simona Halep. Giornata con cinque azzurri - c’è il derby Fognini-Bolelli : Quarta Giornata a Wimbledon 2018 e torna in campo per il suo match di secondo turno Rafael Nadal. Il numero uno del mondo, dopo la vittoria all’esordio con l’israeliano Dudi Sela, se la vedrà con il kazako Mikhail Kukushkin, giocatore che sa esprimersi bene sulle superfici veloci. Sicuramente un test importante per lo spagnolo, che nei primi turni ai Championships ha spesso faticato. Sfida sicuramente affascinante quella che attende ...

Wimbledon - Avanti Halep - Muguruza e Kerber - fuori Kvitova e Sharapova : Pazzesca eliminazione per la numero 22 del mondo Maria Sharapova , qui campionessa nel 2004, al ritorno a WIMBLEDON dopo tre anni di assenza. La russa si arrende sul 6-7, 3, 7-6, 3, 6-4 nel derby ...

WTA Wimbledon – Simona Halep - l’esordio è da numero 1 : la tennista romena supera la giapponese Nara : Simona Halep firma un convincente successo nel primo turno di Wimbledon: numero 1 del ranking supera la giapponese Nara all’esordio Dopo aver vinto il Roland Garros, primo Slam della sua carriera, Simona Halep vuole consolidare il suo status di numero 1 al mondo anche a Wimbledon. La tennista romena vince la sfida d’esordio contro Kurumi Nara, distante da lei ben 99 posizioni (100ª WTA). Halep si impone senza grossi problemi dopo 1 ora e ...