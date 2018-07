Wimbledon | Djokovic risponde presente | Edmund e Zverev ko | prosegue la favola di Gulbis

Tennis - Wimbledon : Nadal e Djokovic cercano gli ottavi : Per le donne sempre nei sedicesimi in campo la n.1 Halep contro la giocatrice di Taiwan Su-Wei Hsieh, n.48 al mondo. La n.10 Kerber trova la giapponese ventenne Osaka mentre Ostapenko dovrebbe aver ...

Wimbledon 2018 : si chiude la prima settimana. In campo Nadal - Fognini e Djokovic. Tra le donne c’è Simona Halep : Si chiude oggi la prima settimana di Wimbledon (domani classica giornata di riposo) con gli ultimi match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile. Ad aprire il programma sul Centrale sarà il numero uno del mondo Rafa Nadal, che se la vedrà con il giovane australiano Alex De Minaur, approdato per la prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam. Finora è stato un torneo positivo per Nadal, che non ha concesso molto nelle prime due ...

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone maschile (5 luglio) : Nadal non brilla - Djokovic avanza. Fuori Cilic! Zverev rimandato : Non potevano mancare le sorprese nella quarta giornata di Wimbledon. Nel tabellone maschile la notizia è l’eliminazione di Marin Cilic, estromesso dall’argentino Guido Pella, che dopo l’interruzione di ieri (mal gestita dagli organizzatori, con Cilic che era in controllo prima di rientrare per dieci minuti e subire break e scivolata), ha rimontato due set di svantaggio fino a prevalere 7-5 al quinto. L’eliminazione del ...

Wimbledon 2018 : si apre un’autostrada verso la finale per Federer. Nadal passa senza brillare. E Djokovic? : Due turni sono pochi per sparare sentenze, ma per tracciare già un primo bilancio sì. Soprattutto perché due turni sono stati sufficienti a far saltare praticamente tutte le teste di serie del tabellone maschile di Wimbledon: nel momento in cui scriviamo ce ne sono 13 già qualificate al terzo turno, ma comunque vada (potranno essere al massimo 15 con le vittorie di Fognini e Zverev) saremo comunque ben al di sotto della metà delle 32 di ...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic non sbagliano. Fuori a sorpresa Cilic : Prosegue senza intoppi la corsa di Rafa Nadal a Wimbledon . Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding e numero 1 del mondo, ha battuto nel secondo turno 6-4, 6-3, 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin , numero 77 del ranking. Lo spagnolo non ha certo giocato il suo miglior tennis, chiudendo la pratica in due ore e 23' di ...

Wimbledon – Djokovic liquida Zeballos : Nole in splendida forma passeggia fino ai sedicesimi : Novak Djokovic batte Horacio Zeballos nei 32esimi di finale di Wimbledon: il tennista serbo accede ai sedicesimi in scioltezza Basta 1 ora e 33 minuti a Novak Djokovic per avere ragione di Horacio Zeballos. Il tennista di Belgrado accede ai sedicesimi di finale di Wimbledon senza troppi problemi. Djokovic, attualmente numero 21 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 3 set con il punteggio di 1-6/ 2-6/ 3-6. Ai sedicesimi di finale ...

Wimbledon : Nadal alla prova Kukushkin - Djokovic per la n. 60 : Wimbledon Il tabellone femminile La numero 1 del mondo Simona Halep, reduce dal trionfo al Roland Garros, sfida la cinese Saisai Zheng, n. 126 del mondo. In campo anche Garbine Muguruza, che affronta ...