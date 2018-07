Wimbledon – Clamoroso! Hsieh fa fuori Simona Halep | solo 2 big ancora in corsa!

sportfair

: Clamoroso! Anche #Halep eliminata! Questo torneo femminile di #Wimbledon è una continua sorpresa! - longoni_fede : Clamoroso! Anche #Halep eliminata! Questo torneo femminile di #Wimbledon è una continua sorpresa! - therabbit95 : CLAMOROSO questo #Wimbledon femminile 2018. Rischia di non esserci neanche una top 10 ai quarti di finale. -

(Di sabato 7 luglio 2018) Ancheko a: la tennista numero 1 al mondo si arrende alla cinesein 3 set Clamoroso a! Anche se ormai dirlo per quanto riguarda i risultati del tabellone femminile sembra quasi una prassi. Ennesima big che lascia il torneo in maniera prematura. Dopo i vari ko di Kvitova, Sharapova, Muguruza, Wozniacki e chi più ne ha più ne mette, anchelascia il torneo agli ottavi di finale. La tennista numero 1 al mondo, campionessa in carica del Roland Garros, è stata sconfitta in 3 set dalla cinese Su-Wei. Laha vinto 6-3 il primo set, salvo poi subire la rimonta della numero 48 al mondo che ha conquistato i due set successivi con il punteggio di 4-6 / 5-7. Risvolti pazzeschi nel tabellone WTA che vedein corsadue big: Karolina Pliskova e Serena Williams.L'articolofa...