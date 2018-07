Wimbledon 2018 oggi sabato 7 Luglio | orari | programma e ordine delle partite Come

oasport

: #Wimbledon: Camila Giorgi approda agli ottavi, battuta in rimonta la ceca Katerina Siniakova per 3-6, 7-6, 6-2… - Agenzia_Ansa : #Wimbledon: Camila Giorgi approda agli ottavi, battuta in rimonta la ceca Katerina Siniakova per 3-6, 7-6, 6-2… - Eurosport_IT : Grazie lo stesso, Thomas Fabbiano! ?? Il terzo turno di #Wimbledon rimane un tabù, ma ci hai fatto emozionare ?????? ?… - Eurosport_IT : Camila soffre tantissimo con la Siniakova, cancella un match-point nel secondo set poi ribalta tutto e la vince 6-2… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Si chiude la prima settimana acon gli ultimi match del terzo turno del tabellone maschile e femminile. Grande attesa in casa Italia per il match di Fabio Fognini contro il ceco Jiri Vesely. In campo anche i due numeri uno del mondo, Rafa Nadal e Simona Halep Di seguito il calendario completo e ildettagliato dicon tutti glie i giocatori impegnati. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. CAMPO CENTRALE – Dalle ore 14.00: De Minaur vs Nadal Kerber vs Osaka Edmund vs Djokovic CAMPO 1 – Dalle ore 14.00: Halep vs Hsieh Gulbis vs Zverev Kyrgios vs Nishikori CAMPO 2 – Dalle ore 12.30: Del Potro vs Paire Cibulkova vs Mertens CAMPO 3 – Dalle ore 12.30: Barty vs Kasatkina Ostapenko vs Diatchenko Vesely vs ...