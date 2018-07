WhatsApp | presto si potranno nascondere le foto ricevute grazie a una nuova funzione

Blastingnews

(Di sabato 7 luglio 2018)riconferma di essere il servizio di messaggistica istantanea VIDEO più famoso a livello mondiale, sia sugli iPhone di Apple che sugli smartphone Android. Gran parte del merito va senza alcun dubbio agli sviluppatori. Di versione in versione, infatti, hanno contribuito in maniera decisa al miglioramento dell'applicazione. A tal proposito,susara' inserita anche unafunzionalita' che consentira' dileMessenger, il cambiamento non si ferma Gli utilizzatori disaranno finalmente in grado di sfruttare una fondamentale integrazione mirata alla tutela della privacy, almeno in specifiche circostanze. In base agli aggiornamenti appresi, la versione 2.18.194 attualmente in fase di sviluppo ottimizzera' al meglio una feature gia' intravista qualche tempo fa, prima che venisse rimossa. Stiamo parlando della ...