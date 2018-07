Vueling | sciopero assistenti di volo il 21 luglio

Il 21 luglio sciopero di 24 ore per gli assistenti di volo Vueling : Milano, 7 lug., askanews, - Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero di 24 ore degli assistenti di volo di Vueling Airlines per il prossimo 21 luglio . 'L'iniziativa di lotta - si legge in un ...

Luglio da bollino nero per i viaggiatori : dopo Ryanair - sciopero in vista anche per Vueling : Per il mese di Luglio sono previsti numerosi scioperi che potrebbero provocare non pochi disagi ai viaggiatori. I piloti e gli assistenti di volo di Ryanair sciopereranno il 25 e 26 Luglio in Italia, Belgio, Spagna e Portogallo mentre quelli della compagnia Vueling si fermeranno per 24 ore il prossimo 21 Luglio.Continua a leggere