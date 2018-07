Volley | Nations League 2018 | Francia-Russia in Finale | Boyer show contro gli USA Brasile

Volley - Nations League 2018 : Francia-USA e Russia-Brasile in semifinale. Show di Ngapeth e Mikhaylov : Francia-USA e Russia-Brasile saranno le semifinali della Nations League 2018 di Volley maschile. A Lille (Francia) si è conclusa la fase a gironi della Final Six che ha premiato le migliori quattro squadre, ora pronte a contendersi il titolo nel weekend. POOL A: Francia vs Serbia 3-0 (25-19; 25-18; 25-17) I padroni di casa vincono nettamente lo spareggio e chiudono il girone al primo posto. Prestazione sopra le righe della stella Earvin ...

Volley - Final Six Nations League 2018 : gli USA eliminano la Polonia - il Brasile surclassa la Serbia : A Lille (Francia) prosegue la Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Si giocano due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate si affronteranno poi nelle semiFinali incrociate. Di seguito i risultati della seconda giornata. POOL A: Brasile vs Serbia 3-0 (25-16; 28-26; 25-19) I Campioni Olimpici si qualificano alle semiFinali dominando la partita contro gli slavi, capaci di tenere botta soltanto nel ...

Volley - Final Six Nations League 2018 : la Francia ribalta il Brasile - la Russia surclassa la Polonia : A Lille (Francia) è iniziata la Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Si disputano due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate si affronteranno poi nelle semiFinali incrociate. POOL A: Francia vs Brasile 3-2 (22-25; 25-20; 21-25; 25-22; 15-13) Fantastica vittoria in rimonta dei padroni di casa contro i Campioni Olimpici. I transalpini si inventano il ribaltone da 1-2 e sconfiggono i verdeoro, a ...

Volley - Nations League 2018 : Final Six stellare. Francia - USA - Brasile e Russia : battaglia tra Campioni per il titolo a Lille : Ormai è tutto pronto allo Stade Pierre Mauroy di Lille (Francia) dove dal 4 all’8 luglio si giocherà la Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. La prima edizione della prestigiosa competizione internazionale, erede della World League, è giunta così al suo epilogo: le migliori sei squadre in circolazione sono pronte per darsi battaglia con l’obiettivo di conquistare il trofeo a due mesi dai Mondiali che si giocheranno ...

Volley - Final Six Nations League 2018 : calendario - date - programma - orari e tv. A Lille si assegna il trofeo (4-8 luglio) : La Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile si disputerà a Lille (Francia) dal 4 all’8 luglio. Le migliori sei squadre della neonata competizione internazionale sono pronte per darsi battaglia. Si preannuncia grande spettacolo, tanti campioni in campo pronti per inseguire il trofeo da un milione di euro e preludio dei Mondiali che si giocheranno in Italia a settembre. Si giocano due gironi da tre squadre ciascuno. Da una ...

Volley femminile - Nations League 2018 : la Finale sarà USA-Turchia. Magia di Guidetti col Brasile - Cina eliminata : USA-Turchia sarà la sorprendente Finale della Nations League 2018 di Volley femminile. A Nanjing (Cina) andrà in scena un atto conclusivo inatteso all’inizio della competizione ma le ragazze di coach Guidetti hanno stupito tutti e si sono così guadagnate la super sfida con le Campionesse del Mondo. Il verdetto delle semifinali ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico in casa. Gli USA hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-23; 25-20; ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Brasile-Turchia e USA-Cina le semifinali - Serbia eliminata : Brasile-Turchia e USA-Cina sono le semifinali della Nations League 2018 di Volley femminile. A Nanjing si sono chiusi i gironi eliminatori con due verdetti perentori: gli USA hanno demolito la Serbia eliminandola così dal torneo e passando il turno insieme alla Turchia, il Brasile ha surclassato le padrone di casa e ha conquistato il primo posto del proprio gruppo (l’Olanda aveva già salutato). POOL A: Brasile vs Cina 3-0 (25-20; ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2018 : seconda giornata. Brasile elimina Olanda - impresa Turchia con la Serbia : Oggi a Nanjing (Cina) si è disputata la seconda giornata della Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Di seguito i risultati delle due partite giocate. Le prime due classificate dei due gironi accederanno alle semiFinali incrociate. POOL A: Brasile vs Olanda 3-0 (25-16; 25-17; 25-23) Le verdeoro surclassano le oranjes, mai in partita se non per qualche frangente del terzo set. Le sudamericane si giocheranno il primo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : prima giornata. USA batte Turchia in rimonta - Zhu Ting da 36 punti per la vittoria della Cina : A Nanjing (Cina) è iniziata la Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Si disputano due gironi, poi spazio alle semifinali incrociate. Oggi spazio alla prima giornata. POOL A: Cina vs Olanda 3-1 (20-25; 25-21; 25-22; 25-18) Uno show inverosimile del fenomeno Zhu Ting (36 punti, 5 muri) trasCina le Campionesse Olimpiche verso il successo in rimonta dopo aver perso il primo set. Niente da fare per le oranjes guidate da ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - tra difficoltà e lacune. Il crollo azzurro preoccupa verso i Mondiali? Addio Final Six e il gioco… : Dalle imprese confezionate contro Brasile e Serbia passando per le bruttissime sconfitte con Argentina, Giappone e Australia fino allo scatto d’orgoglio contro la Francia e agli schiaffi presi da Russia e USA. Si riassume così la Nations League dell’Italia, estremamente altalenante nel corso dei cinque weekend del neonato torneo internazionale: qualche lampo di genio alternato a black out impensabili contro formazioni di seconda ...

Volley Nations League : gli Azzurri chiudono perdendo con gli Stati Uniti : MODENA . Si chiude con una sconfitta per 0-3 , 23-25, 17-25, 27-29, contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a ...

Volley - Nations League 2018 : le qualificate alla Final Six e i gironi di Lille. Italia eliminata : Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2018 di Volley maschile. Le prime sei squadre della classifica generale si sono qualificate alla Final Six della neonata competizione internazionale, erede della World League. Appuntamento a Lille (Francia) dal 3 all’8 luglio. Si sono formati due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate disputeranno le semiFinali incrociate.I padroni di casa se la dovranno vedere con ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-USA 0-3 - le pagelle degli azzurri. Zaytsev e compagni senza stimoli : L’Italia ha chiuso la Nations League 2018 di Volley maschile con una netta sconfitta contro gli USA. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al PalaPanini di Modena. IVAN Zaytsev: 5. Lo Zar gioca a corrente troppo alternata, l’impossibilità di lottare per la qualificazione gli toglie gli stimoli e a tratti viaggia al piccolo trotto. Si accende in un paio di circostanze ma è troppo poco, chiude con 12 punti a ...

Volley - Nations League 2018 : Italia in disarmo - gli USA passeggiano 3-0 a Modena : Poca adrenalina in corpo, la stanchezza e la delusione che fanno da sfondo e dall’altra parte una squadra che non vuole regalare nulla. Tutto questo decreta l’ennesima sconfitta Italiana in Nations League. Gli azzurri escono con un pesante 0-3 sul groppone dalla partita casalinga con gli USA, giocata con la consapevolezza di non poter più accedere alla Final Six in terra francese, dopo la vittoria della Polonia con l’Australia. ...