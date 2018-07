Volley | l’Italia verso i Mondiali | le azzurre convocate per il primo collegiale Egonu e

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia maschile sfiderà la Spagna in Finale! Grecia-Croazia tra le donne : L’Italia affronterà la Spagna nella Finale del torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) gli azzurri hanno travolto l’Egitto in mattinata e si sono così assicurati l’atto conclusivo contro i padroni di casa che nel pomeriggio non hanno avuto particolari problemi contro la Grecia sconfitta per 3-0 (25-23; ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vola in finale - demolito l’Egitto! Azzurri a caccia dell’oro : L’Italia vola in finale nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La nostra Nazionale ha surclassato l’Egitto per 3-0 (25-14; 25-20; 25-19) e domenica affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Spagna e Grecia. Gli Azzurri si sono imposti in 77 minuti di gioco con assoluta disinvoltura, lasciando soltanto le briciole ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : giovedì 28 giugno. Bene l’Italia nel canottaggio e nel beach Volley : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia travolge la Croazia - azzurri in semifinale : L’Italia ha travolto la Croazia con un netto 3-0 (25-18; 25-18; 25-23) e si è così qualificata alle semifinali del torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) gli azzurri confermano il loro status di grande favorita della vigilia per la conquista della medaglia d’oro e ora affronteranno la vincente di Turchia-Egitto, ...

Giochi del Mediterraneo – Volley : l’Italia femminile ai quarti con le due Leonesse : L’Italia avanza ai quarti di finale dei Giochi del Mediterraneo con Nicoletti e Di Iulio. Dopo l’esordio amaro contro la Grecia, l’Italia U23 non tradisce contro Cipro e stacca il pass per i quarti di finale contro la Turchia Il debutto è stato assolutamente rivedibile per l’Italia femminile Under2020 ai diciottesimi Giochi del Mediterraneo, che si stanno tenendo a Tarragona (Spagna): nonostante la prestazione ...

Volley - quando torna a giocare l’Italia? Il cammino verso i Mondiali : tra raduni e amichevoli. Il calendario degli azzurri : Ora incomincia la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali. L’Italia ha già puntato il mirino verso le rassegne iridate: sarà il nostro Paese a ospitare quella maschile (dal 9 al 30 settembre) mentre le ragazze saranno in scena in Giappone (dal 30 settembre al 21 ottobre). Mancano dunque poco più di due mesi all’appuntamento clou della stagione e le nostre Nazionali inizieranno a breve la preparazione dopo aver concluso le ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : definiti i quarti di finale - i tabellone e il programma. L’Italia sfida Croazia e Turchia : A Tarragona (Spagna) si è completa la fase a gironi dei tornei di Volley maschile e femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia si è qualificata con entrambe le squadre: gli uomini hanno surclassato Portogallo e Grecia garantendosi la sfida alla Croazia, le donne hanno invece perso all’esordio con le elleniche prima di surclassare Cipro e ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia demolisce il Portogallo e vola ai quarti di finale. Milan scatenato : Seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo il 3-0 rifilato alla Grecia all’esordio, gli azzurri hanno travolto il malcapitato Portogallo con un netto 3-0 (25-21; 25-17; 25-8) in appena 83 minuti di gioco e si sono qualificati ai quarti di finale dove affronteranno la Croazia. Tutto ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia surclassa Cipro e vola ai quarti di finale. Mingardi e Nicoletti sugli scudi : L’Italia ha sconfitto Cipro per 3-0 (25-14; 25-14; 25-20) e si è così qualificata ai quarti di finale del torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre, dopo la sconfitta al tie-break contro la Grecia, hanno dominato un avversario di bassa caratura e proseguono così la propria avventura nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le ragazze di Massimo Bellano ...

LIVE Italia-Francia - Nations League Volley in DIRETTA : l’Italia - già eliminata - per chiudere in bellezza con gli Usa : E’ un addio un po’ triste, quello che vede l’Italia questa sera impegnata con gli Usa al PalaPanini di Modena nell’ultima sfida della Nations League. Gli azzurri, con la vittoria della Serbia sull’Australia, sono già fuori dalla Final Six di Lilla e da domani inizieranno a pensare al Mondiale in casa. Oggi, però, c’è tanta voglia di chiudere in bellezza per gli azzurri che si affidano come sempre a Zaytsev, ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia si qualifica se… Tutte le combinazioni : gli azzurri tifano l’Australia - serve l’impresa con la Polonia : L’Italia ha ancora una remota possibilità di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. serve davvero un miracolo sportivo ma gli azzurri devono crederci davvero fino in fondo. Siamo arrivati all’ultima giornata della fase preliminare, cinque squadre sono già certe del pass per gli atti conclusivi (Russia, Francia, Brasile, USA, Serbia) e l’ultimo posto ormai è un discorso tra Polonia e Italia. ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia alza la cresta - Francia demolita 3-0! Reazione azzurre - Zaytsev show a Modena : L’Italia si risveglia all’improvviso e regala una serata magica al pubblico del PalaPanini di Modena. Dopo lo schiaffone preso contro la Russia meno di ventiquattro ore fa, gli azzurri rinascono e sconfiggono la Francia con un roboante 3-0 (25-21; 25-22; 27-25) nella penultima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno confezionato una partita perfetta, mettendo sotto i transalpini ...

Volleyball Nations League – L’Italia ko a Modena contro la Russia : Volleyball Nations League: L’Italia cede 3-0 alla Russia davanti al pubblico di Modena L’Italia è uscita sconfitta con il punteggio di 0-3 (21-25, 22-25, 20-25) contro la Russia nel primo match di questo ultimo round della fase preliminare della Volleyball Nations League. Oggi la formazione di Blengini pur lottando non è riuscita ad avere ragione della squadra allenata da Sergei Shliapnikov che è sembrata essere più in forma. A questo punto le ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La prima giornata di gare - amara sconfitta per l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di pallavolo femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che ha visto scendere in campo per la prima partita la squadra italiana. Il resoconto però non è affatto positivo. L’Italia viene sconfitta dalla Grecia, sulla carta più debole della compagine tricolore, al termine di cinque set in cui le ragazze di coach Massimo Bellano non hanno dimostrato il loro miglior livello di gioco. ...