Voli in orbita? Pronti a partire dalla Puglia

Voli suborbitali : Gruppo Virgin e Sitael - una partneship a lungo termine : Sir Richard Branson, fondatore del Gruppo Virgin, ha incontrato il Cav. Lav. Vito Pertosa, fondatore del Gruppo Angel, presso la sede di Sitael a Mola di Bari in Puglia. In questa occasione Nicola Zaccheo – Amministratore Delegato di Sitael –, Dan Hart – Amministratore Delegato di Virgin Orbit –, George Whitesides – Amministratore Delegato di Virgin Galactic – e Enzo Giorgio – Amministratore Delegato di Altec – hanno firmato due importanti ...

Virgin Galactic prende accordi con un’azienda pugliese. Obiettivo : Voli suborbitali : (foto: Pixabay) Richard Brandson, fondatore della Virgin Galactic sceglie un’azienda pugliese, la Sitael del gruppo Angel, fondato dall’imprenditore italiano Vito Pertosa, per lo sviluppo del primo veicolo spaziale che in un futuro non lontano potrebbe portare i primi turisti nello spazio. E la base di partenza potrebbe essere Grottaglie, in provincia di Taranto. La notizia è stata appena diffusa dall’Agenzia spaziale italiana ...

Spazio - Voli suborbitali : biglietti in vendita per New Shepard : Il 2019 sarà un anno decisivo per Blue Origin. La compagnia del numero uno di Amazon, Jeff Bezos, ha dichiarato che, a partire dal prossimo anno, inizierà a commercializzare i voli suborbitali. Finora, spiega Global Science, il razzo New Shepard ha portato nello Spazio suborbitale la capsula per equipaggio vuota. La compagnia continuerà a testare il razzo fino a che non raggiungerà tutti i requisiti necessari per poter finalmente trasportare i ...

Trasporto aereo : l’ENAC impegnata su Voli suborbitali e spazioporti : L’ENAC, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha presentato oggi un rapporto relativo, tra le altre cose, ai voli suborbitali e spazioporti, la nuova frontiera dell’evoluzione del Trasporto aereo commerciale. L’attività` sul Trasporto commerciale suborbitale ha preso avvio dal ”Memorandum of Cooperation in the Development of Commercial Space Transportation” firmato dall’Enac e dalla Federal Aviation ...