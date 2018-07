Vitalizi | il M5s vuole tagliarli anche in Sicilia

Vitalizi - M5s : “Fi e FdI vogliono affossare la delibera - ma prossima settimana li aboliremo” : Il MoVimento 5 Stelle attacca Forza Italia e Fratelli d'Italia sul taglio dei Vitalizi: "Stanno cercando di affossare la delibera, ma la maggioranza dei componenti dell'ufficio di presidenza della Camera è compatta ed eliminerà questo assurdo privilegio". Fi ha proposto una modifica della delibera presentata da Fico giudicata "palesemente incostituzionale".Continua a leggere

Vitalizi - M5s vuole tagliarli anche in Sicilia : “Costano 18 milioni l’anno. E li incassano gli eredi degli ex deputati” : Dopo la Camera dei deputati anche l’Assemblea regionale Siciliana. Il Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di delibera all’ufficio di presidenza per tagliare i Vitalizi sull’isola. Dove per la verità erano stati aboliti già nel 2012, quando i deputati regionali hanno cominciato a maturare il diritto a un assegno erogato solo dopo i 65 anni di età e solo su base del sistema contributivo. Ogni anno, però, rimangono da pagare i ...

Sicilia : Lo Curto - Udc - - su Vitalizi M5s cavalca populismo - Miccichè può contare su di noi : La politica, quella con la P maiuscola, ha fatto già delle scelte coerenti e in linea con la realtà economica del Paese - aggiunge - I grillini, invece, sono i massimi esponenti della incoerenza e ...

Sicilia : Lo Curto (Udc) - su Vitalizi M5s cavalca populismo - Miccichè può contare su di noi : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "I parlamentari Cinquestelle Siciliani cavalcano la tigre del populismo spicciolo sui vitalizi perché sanno di avere perso terreno nel consenso registrando sonore sconfitte alle ultime amministrative ed allora tornano sui vecchi metodi dell’istigazione all’odio contro c

Vitalizi : sondaggio 'boccia' M5s Sicilia - grillini 'utenti finti - li tagliamo lo stesso' : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Il sondaggio 'boccia' il M5s Siciliano, ma i pentastellati non ci stanno e rilanciano. "Il Vitalizio agli ex parlamentari lo tagliamo ugualmente". Nel pomeriggio i grillini Siciliano avevano lanciato sulla pagina Facebook del Movimento in Sicilia un sondaggio: 'Vitalizi

Vitalizi : sondaggio M5s Sicilia su Fb - il 70% per il 'no' ai tagli (2) : (AdnKronos) - "Ma perché fate questi sondaggi? Non abbiamo bisogno di questi sondaggi - scrive Marilisa -. Sono concetti universalmente giusti e ovvi, che non hanno bisogno dell'espressione di una preferenza! Questi sondaggi servono solo ad attirare troll e gente che vi boicotta per deridervi!". Con

Vitalizi : sondaggio M5s Sicilia su Fb - il 70% per il 'no' ai tagli : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - sondaggio su Facebook e nuova bocciatura. Al centro ancora una volta il taglio dei Vitalizi, cavallo di battaglia delle truppe pentastellate. Il M5s ci riprova e, dopo quello lanciato qualche giorno fa sul presidente della Camera, Roberto Fico, e la 'casta' con i Cinque

M5S - nuovo referendum online sul taglio dei Vitalizi - in Sicilia - . I contrari sono ancora la maggioranza : I Cinquestelle ci riprovano con il sondaggio sui vitalizi ma il risultato , a sorpresa, non cambia. Il movimento di Grillo e Di Maio la scorsa settimana aveva lanciato un referendum online , «vitalizi ...

Vitalizi - ex parlamentari : "Tagliarli è un reato"/ M5s in pressing - Rotondi : "virtuosi con portafogli altrui" : Vitalizi, ex parlamentari: "Tagliarli è un reato". Movimento 5 Stelle in pressing per l'abolizione, Rotondi all'attacco: "virtuosi con portafogli altrui"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Vitalizi - Rotondi : “M5s? Sono come tribù africane che impiccano chi c’era prima. Virtuosi con portafogli degli altri” : “Vitalizi? I 5 Stelle Sono come quelle tribù africane che, quando prendono il potere, impiccano quelli che comandavano prima o quantomeno gli levano gli approvvigionamenti. Vogliono fare i Virtuosi col portafogli degli altri”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) da Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana e vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Il deputato spiega la sua contrarietà al taglio ...