Violenza sessuale e atti osceni con minorenni | arrestato bengalese a Ischia

A 17 anni abusa di cugina di 11, a processo per violenza sessuale

Costa Smeralda - 19enne arrestato per Violenza sessuale. Le urlava : “You like banana” : Aggressione a sfondo sessuale sulla spiaggia del golfo della Marinella, in Sardegna. Un 19enne marocchino ha avvicinato una turista e per "conquistarla" si è spogliato e l'ha inseguita urlando frasi oscene tra cui: "You like banana!". Il ragazzi è stato poi arrestato da un maresciallo donna dei carabinieri.Continua a leggere

Violenza sessuale su una giovanissima nel golfo di Marinella : arrestato un magrebino di 19 anni : La Violenza sessuale in una spiaggia del golfo di Marinella. Nel tardo pomeriggio una giovane turista italiana si è presentata presso la caserma dei carabinieri di Porto Rotondo. La giovane, superata ...

Isernia - ricercato per Violenza sessuale si costituisce in caserma : Si tratta di un Casertano, consegnatosi ai carabinieri della stazione di Monteroduni. Guai anche per un giovane, fermato per spaccio di stupefacenti Isernia. Era ricercato da giorni. Su di lui pendeva ...

Nola - Violenza sessuale su una bimba di 3 anni : 24enne ?in carcere : Ha abusato di una bimba di tre anni. Per questo, un giovane di 24 anni, è stato arrestato. Il givoane era in una casa insieme anche ad altre persone, poi rimasto solo in una stanza con la...

Accusa un uomo innocente di Violenza sessuale : "Volevo il risarcimento" : Erano accuse false Il tassista sulla base di quelle accuse è stato arrestato, è scattata un'indagine nei suoi confronti ed ha anche dovuto riconsegnare la scienza. La donna ha creato un falso ...

Torino - bambina di 11 anni incinta dopo Violenza sessuale : l'orco condannato a 7 anni : Per mesi aveva avuto rapporti intimi con una bambina di 11 anni che in seguito era rimasta incinta. Oggi l'uomo, un nigeriano, è stato condannato in tribunale a Torino a 7 anni di reclusione. La ...

Pallamano - Roberto Deiana condannato per Violenza sessuale su una giocatrice minorenne : Roberto Deiana è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una giocatrice minorenne. Questa è la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro nei confronti del coach del club locale che milita nella Serie A2 di Pallamano femminile. Le accuse erano state mosse da un’atleta straniera. Deiana, che in passato aveva anche allenato la Nazionale, è stato invece assolto dalle accuse di violenza nei confronti di ...

Mercenasco - in aula per autocalunnia dopo la Violenza sessuale : 33enne imputata. Aveva denunciato il marito e poi scagionato Ma per i giudici, era stata costretta a ritrattare sotto minaccia del coniuge

In carcere per Violenza sessuale - sequestra una guardia in cella e tenta di stuprarla : Liam McCarthy doveva scontare 17 anni di carcere per violenza sessuale. La nuova aggressione ad una guardia carceraria gli è costata altri 32 mesi dietro le sbarre. I fatti sono avvenuti nella prigione HMP Littlehey di Huntingdon, in Regno Unito, dove il 28enne è rinchiuso.Continua a leggere

